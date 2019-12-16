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Деловая газета "Взгляд"

Подсчитано количество нелицензионного копирования российского оружия за границей

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Турбореактивный двухконтурный двигатель АЛ-41Ф1С (изделие 117С)
Турбореактивный двухконтурный двигатель АЛ-41Ф1С (изделие 117С) поколения IV+ с форсажной камерой и всеракурсно управляемым вектором тяги «первого этапа» используется на серийном самолете Су-35С и для I этапа испытаний истребителя пятого поколения ПАК ФА.
Источник изображения: bastion-karpenko.ru

За последние 17 лет выявлено свыше 500 случаев несанкционированного копирования российского вооружения и военной техники, сообщил глава проектов по интеллектуальной собственности Ростеха Евгений Ливадный.

"Сложная ситуация с несанкционированным копированием нашей техники за рубежом: за последние 17 лет [зафиксировано] более 500 случаев такого копирования. Только по Китаю: авиационные двигатели, самолеты компании "Сухой", палубные истребители, ЗРК, ПЗРК, аналоги "Панциря" – все это копируется", – сообщил Ливадный, передает ТАСС.

По его словам, отслеживанием несанкционированного копирования занимаются российские специалисты за рубежом.

Ливадный пояснил, что в случае фиксации таких нарушений предъявить в суде ответчикам что-то невозможно из-за отсутствия зарегистрированных за рубежом патентов на российское вооружение и технику.

"Если мы посмотрим на иностранных заказчиков, таких как Raytheon, BAE Systems, мы увидим, что ведущие корпорации имеют до 5 тыс. патентов за рубежом. Они раскрывают свою интеллектуальную собственность, не видя в этом никакой угрозы. У нас ни у Минобороны нет зарегистрированных за рубежом патентов, ни у предприятий ОПК", – уточнил представитель Ростеха.

Ранее "Рособоронэкспорт" создал консультационную группу по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности в рамках военно-технического сотрудничества.


Алексей Дегтярев

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
BAE Systems
Raytheon
РОЭ
Сухой ПАО
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