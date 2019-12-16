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Деловая газета "Взгляд"

США заявили о разработке Россией уникального ядерного оружия

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Доклад StratCom
Доклад StratCom.
Источник изображения: twitter.com/STRATCOMCOE

Россия занимается разработкой ядерных вооружений, которыми не обладают Соединенные Штаты, заявил замглавы Стратегического командования (СТРАТКОМ) вооруженных сил (ВС) США Дэвид Крити. Вице-адмирал призвал Вашингтон "участвовать в гонке вооружений" и "заменить все сразу", чтобы остаться ядерной державой.

"Россия продолжает наращивать ядерные вооружения, которыми Соединенные Штаты не обладают. Наша цель не состоит в том, чтобы не отставать от России и участвовать в гонке вооружений. Вопрос в надлежащем сдерживании", – приводит его слова ТАСС.

В связи с этим он подчеркнул необходимость модернизации ядерной триады США. "Если мы собираемся защищать нашу страну, мы должны оставаться ядерной державой. Времени в обрез. Нам необходимо заменить все сразу", – считает Крити.

Вице-адмирал заявил, что в вопросе о российско-американском Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) ведущую роль играет Госдепартамент, а минобороны США, и в частности СТРАТКОМ, "отводится важная роль в этом деле по консультированию руководства политической администрации США в том, что касается военного аспекта, последствий, рассматриваемых угроз и остальных вопросов".

В свою очередь заместитель помощника министра обороны США по ядерным вопросам Питер Фэнта заявил, что Россия занимается разработкой вооружений типа крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой и необитаемого подводного аппарата "Посейдон", оснащенного ядерной энергоустановкой, чтобы "бросить вызов" неядерным силам США и создать асимметричную угрозу.

"Это вызов для наших неядерных сил. Это асимметричная угроза нашим неядерным силам", – утверждал зампомощника министра обороны.

По его словам, Россия пошла "недешевым и непростым способом", однако, уверен Фэнта, "это разумный способ быстро ликвидировать отставание" от американских "превосходящих неядерных сил".

Фэнта также указал на необходимость модернизации американской ядерной триады.

Ранее Пентагон заявлял, что США необходима модернизация ядерного вооружения ввиду укрепления ядерных потенциалов России и Китая.



Ольга Никитина

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