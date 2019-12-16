Российско-китайский проект продули в аэродинамической трубе

В Жуковском специалисты завершили продувочные испытания контрольной модели дальнемагистрального российско-китайского самолета CR929.

По данным пресс-службы ЦАГИ, сообщает АиФ, испытания в конфигурации "фюзеляж плюс крыло" проходили в трансзвуковой аэродинамической трубе Т-128. До этого модель была испытана в Китае и Евросоюзе.

Уточняется, что такие тесты нужны, чтобы выяснить, как самолет поведет себя на скорости выше проектных показателей.

Конструктор программы Максим Литвинов пояснил, что полученные инженерами ЦАГИ данные позволят более точно прогнозировать аэродинамические характеристики лайнера.