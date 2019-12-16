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Узбекистан принят в международный союз ДОСААФ СНГ

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Источник изображения: vpk-news.ru

Организация содействия обороне Узбекистана "Ватанпарвар" принята в состав Международного союза общественных объединений "Союз добровольных обществ содействия армии авиации и флоту Содружества независимых государств".

За это решение единогласно проголосовали делегаты III съезда союза ДОСААФ СНГ. "Это знаковое событие. Сегодня мы стали намного сильнее", - заявил председатель ДОСААФ СНГ генерал-полковник Александр Колмаков после оглашения результатов голосования.

Мандат после принятия решения о вступлении в члены ДОСААФ СНГ был вручен председателю центрального совета организации содействия обороне Республики Узбекистан "Ватанпарвар" генерал-майору Рустаму Ниязову.

"Хочу поблагодарить всех делегатов съезда Союза ДОСААФ. Надеюсь, что в вашем составе мы будем двигаться вперед", - отметил Ниязов.

Международный союз ДОСААФ стран СНГ был создан в сентябре 1992 года в Ташкенте. В него входят оборонные общества Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. По ряду программ ДОСААФ России сотрудничает и с обществом содействия обороне Монголии.

Также на съезде союза ДОСААФ СНГ переизбрали его председателя. Им вновь стал Председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков. 

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