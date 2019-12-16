Российские моряки рассказали о борьбе с пиратами

Беседа о противодействии морским разбойникам в районе Африканского рога прошла в порту Мармагао (Индия), где сейчас находится отряд кораблей Балтийского флота, прибывший для участия в совместных учениях "ИНДРА-2019".

Лекция о борьбе с пиратством вызвала большой интерес у представителей ВМС Индии. В ходе беседы гости ознакомили принимающую сторону с методикой действий сил ВМФ России при обнаружении пиратов или при отказе подозрительного судна от проведения досмотровой операции.

На индийском танкере "Адитья" состоялась пресс-конференция начальника штаба БФ контр-адмирала Владимира Воробьева и командира военно-морского района Гоа контр-адмирала Филипоза Пинамотила, посвященная начавшимся маневрам. Российско-индийские межвидовые учения "ИНДРА-2019" включают в себя две фазы. Береговая фаза проходит в Мармагао с 10 по 15 декабря. Морская фаза будет проводиться в период с 16 по 19 декабря в акватории Индийского океана, рассказали "Военно-промышленному курьеру" в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)