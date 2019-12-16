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Российская газета

Страны ОДКБ подвели итог учений "Боевое братство-2019"

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Источник изображения: rg.ru

В Санкт-Петербурге состоялось 15-е заседание Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Заседание прошло под руководством начальника Генштаба Вооруженных Сил РФ Валерия Герасимова.

Информации с этого непубличного мероприятия немного. Известно лишь, что были подведены итоги крупнейших учений оперативно-стратегических учений "Боевое братство 2019". Они проходили в несколько этапов в трех странах, в том числе в Таджикистане на самой границе с Афганистаном, где хорошо знакомая любому бывшему гражданину СССР горная страна была видна даже не в бинокль. Наиболее закрытая часть учений касалась работы разведчиков - на белорусских полигонах даже у представителей пресс-служб забирали мобильные телефоны. А наиболее открытая часть учений касалась отработки взаимодействия тыловых служб обеспечения.

Об итогах этих масштабных учений, где отрабатывалось взаимодействие военных стран-членов ОДКБ, доложил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. По сообщениям его пресс-службы, генерал также затронул вопросы, касающиеся перелетов авиации вооруженных сил государств - членов ОДКБ и создания запасов материальных средств.

Также в ходе заседания состоялось обсуждение вызовов и угроз военной безопасности странам-членам ОДКБ. Председательствующий Валерий Герасимов рассказал собравшимся о приоритетных направлениях деятельности в военной сфере в будущем году. Как известно, в 2020 году председательство в организации переходит к России.


Тимофей Борисов

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Страны
Афганистан
Белоруссия
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Герасимов Валерий
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2020-й год
Военные учения
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