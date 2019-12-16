Причуда истории: советско-американскую подлодку показали на видео

ВМС Египта опубликовало видео раритетной советской подлодки, модернизированной американцами

Издание The Drive обратило внимание на ролик ВМС Египта, демонстрирующий недавние учения в Средиземном море. В нем фигурирует одна "одна из четырех оставшихся в стране винтажных дизель-электрических атакующих подводных лодок класса "Ромео" (классификация НАТО) времен холодной войны".

Речь идет о советском проекте 633. Эти субмарины производились с 1957 по 1961 годы. Сейчас Египет и Северная Корея последние их операторы. Добавим, что Россия использует эти суда как стационарные тренировочные центры.

Египет приобретал как оригинальные подлодки у Советского Союза, так и их модификации у Китая (проект 033).

Автор, анализируя видеоролик, отмечает, что интерьер подлодки представляет удивительную смесь архаичных датчиков, маховиков и клапанов с более современными радарами, компьютерами.

Дело в том, что после улучшения отношений между США и Египтом, в 1988 году Государственный департамент утвердил план модернизации этих субмарин. Они были вооружены противокорабельными крылатыми ракетами UGM-84 Harpoon и торпедами Mk 37 Mod 1 с проводным управлением.

Помимо этого они получили новые активные и пассивные датчики, систему управления огнем.

Таковы причуды истории. Подлодка, созданная Советским Союзом на пике холодной войны для противостояния США, была в итоге усовершенствована американцами.

В статье отмечают, что, несмотря на свой возраст, подлодка может представлять угрозу для более современных кораблей, находящихся на вооружении у потенциальных противников в регионе.

Олег Корякин