Су-57 разместят в Воронеже

В честь 100-летнего юбилея военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина в Воронеже состоится масштабное авиашоу и ряд научно-практических конференций. Материальную базу вуза пополнит новый учебно-лабораторный корпус-ангар площадью четыре тысячи квадратных метров и новейшие образцы авиатехники - в том самолет пятого поколения Су-57.

- Несколько недель назад заключен госконтракт на строительство этого корпуса. Там будут размещены шесть новейших образцов авиатехники: три самолета и три вертолета, - чтобы курсанты, будущие авиационные инженеры закрепляли теоретические знания, проводя ремонтные и регламентные работы непосредственно на новой технике, - рассказал начальник академии генерал-полковник Геннадий Зибров.

Стоимость лабораторного комплекса вместе с оборудованием более 350 миллионов рублей, построить его обещают к юбилею вуза, который будет отмечаться в сентябре 2020 года.

- В следующем году мы ожидаем прибытия воздушным эшелоном истребителей Су-30, Су-35 и, наверное, Су-57, - продолжил Зибров.

В 2019 году академия получила 30 самолетов и вертолетов - в том числе новейшие модификации вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор", большое количество авиационного вооружения, наземной техники, средств радиотехнического обеспечения полетов и систем радиоэлектронной борьбы.

Антон Валагин (Воронеж)