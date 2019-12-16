Москва надеется на экстрадицию в РФ из Италии менеджера ОДК

Москва. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Москва надеется, что итальянский суд примет правовое решение по вопросу экстрадиции директора по развитию бизнеса АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (АО "ОДК") Александра Коршунова, заочно обвиняемого в хищении из бюджета РФ 7 млн рублей, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Мы запросили экстрадицию. Это развивается по линии сотрудничества правоохранительных органов, надеемся, что итальянские судебные власти примут правовое решение", - сказал Грушко журналистам.

Минюст США обвинил задержанного в Неаполе по запросу Вашингтона Коршунова в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны. Обвинения в адрес 57-летнего Коршунова и 59-летнего Маурицио Паоло Бьянки были предъявлены 21 августа. Коршунов был арестован 30 августа в международном аэропорту Неаполя в Италии. Его поместили в неаполитанскую тюрьму "Поджореале".

В России Коршунову в РФ заочно предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), он объявлен в международный розыск.