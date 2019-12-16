В США решили вернуть в строй лёгкие винтовые самолёты

Источник изображения: ВВС США

Конгресс США настаивает, чтобы военно-воздушные силы страны рассмотрели вопрос о передаче части средств, выделенных на легкие винтовые самолеты, в Командование специальных операций, пишет сайт Defense News. Предположительно, эта мера поможет закупить в итоге намного больше подобных машин для нужд военных.

Изначально для тестирования ВВС Соединенных Штатов планировали приобрести несколько единиц Textron Aviation AT-6 и Embraer A-29. Однако даже при серийной закупке их число все равно не было бы большим, так как не позволял ограниченный бюджет. Однако при подключении Командования специальных операций США совокупное число приобретенных машин может стать заметно больше за счет другой схемы распределения расходов.

При производстве современных винтовых штурмовиков используются самые передовые технологии, что делает их эффективными, не смотря на несколько архаичный вид. В частности, заявлено, что самолёты этого типа успешно применяются в Латинской Америке и Афганистане против местных повстанческих группировок.

Кроме эффективности, современный винтовой самолёт стоит намного дешевле реактивного, менее затратна и его эксплуатация. Все эти качества и заставили Пентагон обратить внимание на машины, аналогичные AT-6 и A-29.