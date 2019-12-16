Аварии "Адмирала Кузнецова" объяснили деградацией ВМФ России

Частные инциденты в ВМФ России, в частности, аварии единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов", объясняются деградацией российского военного флота, пишет The Drive.

Согласно информации американского издания, данный корабль известен своими авариями, которые становились предметом шуток в СМИ и в военных кругах во всем мире. "России не привыкать к пожарам на военно-морской верфи. В последние годы произошло множество инцидентов, которые не отражают ее военно-морские возможности в самом ярком свете", — пишет The Drive.

Среди инцидентов, связанных с "Адмиралом Кузнецовым", в издании называют пожар в 2009 году, потерю в 2016-м у берегов Сирии истребителей МиГ-29К и Су-33, а также аварию с плавучим доком ПД-50 в прошлом году. Там же отмечается, что в настоящее время в России нет судоремонтных сооружений для ремонта авианосца, которому насчитывается почти 30 лет.

Самым серьезным за последние несколько лет инцидентом, связанным с ВМФ России, издание называет аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 "Лошарик", произошедшую в июле в Баренцевом море.

Пожар на "Адмирале Кузнецове" случился 12 декабря.

В том же месяце в американском журнале The National Interest назвали "Адмирала Кузнецова", подобно другим советским авианесущим крейсерам проекта 1143 "Кречет", "просто куском ржавчины".

Также в декабре в "Военно-промышленном курьере" написали, что надводные корабли и подводные лодки ВМФ России станут легкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантическом и Тихом океанах.

В октябре 2018 года в Business Insider заявили, что российские корабли, отправляющиеся в дальнее плавание во время учений НАТО в сопровождении буксировочной техники, выступают знаковым свидетельством самой большой проблемы ВМФ РФ.

Тогда же в издании Mil.Press FLOT пришли к выводу, что спустя 18 лет после катастрофы атомной подлодки К-141 "Курск" российский флот не располагает возможностями оперативного спасения моряков из терпящих бедствие субмарин.