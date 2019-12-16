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Аварии "Адмирала Кузнецова" объяснили деградацией ВМФ России

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Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"
Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов".
Источник изображения: Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Частные инциденты в ВМФ России, в частности, аварии единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов", объясняются деградацией российского военного флота, пишет The Drive.

Согласно информации американского издания, данный корабль известен своими авариями, которые становились предметом шуток в СМИ и в военных кругах во всем мире. "России не привыкать к пожарам на военно-морской верфи. В последние годы произошло множество инцидентов, которые не отражают ее военно-морские возможности в самом ярком свете", — пишет The Drive.

Среди инцидентов, связанных с "Адмиралом Кузнецовым", в издании называют пожар в 2009 году, потерю в 2016-м у берегов Сирии истребителей МиГ-29К и Су-33, а также аварию с плавучим доком ПД-50 в прошлом году. Там же отмечается, что в настоящее время в России нет судоремонтных сооружений для ремонта авианосца, которому насчитывается почти 30 лет.

Самым серьезным за последние несколько лет инцидентом, связанным с ВМФ России, издание называет аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 "Лошарик", произошедшую в июле в Баренцевом море.

Пожар на "Адмирале Кузнецове" случился 12 декабря.

В том же месяце в американском журнале The National Interest назвали "Адмирала Кузнецова", подобно другим советским авианесущим крейсерам проекта 1143 "Кречет", "просто куском ржавчины".

Также в декабре в "Военно-промышленном курьере" написали, что надводные корабли и подводные лодки ВМФ России станут легкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантическом и Тихом океанах.

В октябре 2018 года в Business Insider заявили, что российские корабли, отправляющиеся в дальнее плавание во время учений НАТО в сопровождении буксировочной техники, выступают знаковым свидетельством самой большой проблемы ВМФ РФ.

Тогда же в издании Mil.Press FLOT пришли к выводу, что спустя 18 лет после катастрофы атомной подлодки К-141 "Курск" российский флот не располагает возможностями оперативного спасения моряков из терпящих бедствие субмарин.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
Адмирал Кузнецов
МиГ-29К
Система наблюдения "Ратник"
Су-33
Проекты
1143 Кречет
NATO
Авианосец
Военные учения
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6 комментариев
№1
16.12.2019 06:19
К сожалению в статье чистая правда.
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№2
16.12.2019 08:31
Цитата
Согласно информации американского издания, данный корабль известен своими авариями, которые становились предметом шуток в СМИ и в военных кругах во всем мире.
Т.е. предметом хайпа западной пропагнды. Ака "весь мир".
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№3
16.12.2019 10:35
У них самих тоже с ремонтом АВ аврал
-1
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№4
16.12.2019 10:58
Да, к сожалению, важнейшими судами, определяющими боеспособность наших соединений НК являются буксиры...
0
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№5
16.12.2019 11:05
А я вот задумался.... может... это хороший прецедент чтобы списать его ? Ну если мыслить здраво, прагматично и без истерик?  Сугубо в рамках "стоимость-эффективность".
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№6
16.12.2019 11:52
Цитата, TAMERLAN сообщ. №5
А я вот задумался.... может... это хороший прецедент чтобы списать его ? Ну если мыслить здраво, прагматично и без истерик?  Сугубо в рамках "стоимость-эффективность".
Ломать, не строить!
Цитата, TAMERLAN сообщ. №5
в рамках "стоимость-эффективность".
В этих рамках надо просто поубирать со своих мест тех кто заказывал и подтверждал проект модернизации.
По большому счету заменить его ПТУ и демонтировать всё старое барахло не абы какая задача. Поставить нормальный радар и как средства обороны 12 панцирей.
И будет вполне себе учебно-боевой авианосец, для сохранения школы.
Основным же направлением на которое традиционно "забивают" это вот как раз пожароопастность. Хотя современных технологий "за глаза" даже для военной сферы. На лицо элементарная халатность и разп*здяйство помноженная на саботаж и некомпетентость со стороны руководства ВМФ.
Вообще глядя со стороны создается впечатление что руководство флота целеустремленно пытается отстранится от всех вопросов надводного флота, а уж тем более операций с этим связанных.
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