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ЦАМТО

Завершены первые ходовые испытания головного фрегата класса "Хосе Ризал" ВМС Филиппин

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Головной фрегат ВМС Южной Кореи Incheon класса FFX-I. Источник: nosint.blogspot.com.

ЦАМТО, 13 декабря. По информации командования ВМС Филиппин, первые ходовые испытания головного из двух строящихся для филиппинского флота южнокорейской судостроительной компанией Hyundai Heavy Industries (HHI) многоцелевых фрегатов класса "Хосе Ризал" успешно завершены.

Как сообщила филиппинскому новостному агентству PNA (Philippine News Agency) начальник управления по связям с общественностью ВМС Филиппин Мария Кристина Роксас, испытания (FF-150) "Хосе Ризал" проходили в период с 23 по 27 ноября и успешно завершились в условиях волнения моря 4 балла (корабль рассчитан на возможность эксплуатации при волнении моря до 7 баллов). Очередная серия ходовых испытаний запланирована на 16 декабря. Передача корабля ВМС Филиппин предварительно запланирована на апрель-май 2020 года.

Как сообщал ЦАМТО, 24 октября 2016 года Министерство национальной обороны Филиппин и Hyundai Heavy Industries (HHI) по итогам тендера подписали контракт на строительство двух 2600-тонных фрегатов УРО, представляющих собой уменьшенную версию многоцелевого фрегата HDF-3000 ("Инчхон" (FFX-I)), состоящего на вооружении ВМС Республики Корея. Стоимость кораблей оценивается в 15,745 млрд. филип. песо (336,912 млн. долл.). Еще 2 млрд. филип. песо ассигновано на приобретение различных систем вооружения и боеприпасов.

Фрегаты предназначены для выполнения задач противовоздушной обороны, противокорабельной и противолодочной борьбы. После поставки они станут самыми крупноразмерными боевыми кораблями в составе филиппинского флота. Фрегаты обеспечат, в том числе, сопровождение стратегических десантных кораблей класса "Тарлак".

Резка стали для постройки головного корабля серии, (151) "Хосе Ризал", началась на предприятии Hyundai Heavy Industries в Ульсане 30 апреля 2018 года, закладка киля прошла 16 октября 2018 года, а 23 мая 2019 года фрегат был спущен на воду.

Резка стали для постройки второго корабля серии, (151) "Антонио Луна", началась 17 сентября 2018 года, спуск на воду состоялся 8 ноября 2019 года.

Как ожидается, первый фрегат будет передан заказчику к апрелю 2020 года, второй – в сентябре 2020 года.

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Филиппины
Южная Корея
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HHI
Hyundai
Проекты
2020-й год
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