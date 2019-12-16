Турция и США продолжают обмениваться угрозами

МИД Турции заявил о возможном закрытии одного из опорного пунктов США на Ближнем Востоке - авиабазы Инджирлик, на которой хранится ядерное оружие.

Глава МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что подобное решение может быть принято в ответ на санкции против Турции из-за российских С-400 и разногласий по Сирии.

Помимо Инджирлика, также может быть "поднят вопрос" по поводу базы Кюреджик (используется в системе ПРО), сообщает РБК со ссылкой на Anadolu.

Авиабаза Инджирлик использовалась США во время войны в Персидском заливе в 1991 году, а также в конфликтах в Афганистане, Ираке и Сирии.

Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен ускорить вывоз с данной базы ядерного оружия. По словам одного из собеседников The New York Times, это станет концом американо-турецкого сотрудничества.

Кроме того, Вашингтон выступал против поставок Турции российских комплексов С-400. Как отметил Чавушоглу, Турция не намерена использовать их для нападения, а использоваться они будут исключительно в качестве "оборонительных систем".