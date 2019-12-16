Тотальный контроль: "Контейнер" обнаружит авиацию НАТО в Европе и Азии

Заступившая на боевое дежурство радиолокационная станция "Контейнер" позволит ВКС России контролировать все полеты боевой авиации НАТО в Европе и Азии. Расположенный около мордовского села Ковылкино загоризонтный радар способен "видеть" воздушные объекты на удалении свыше трех тысяч километров.

"Теперь мы можем контролировать перемещение всей боевой авиации стран НАТО над территорией Европы, Азии, акваториями Балтийского, Северного, Средиземного морей, в частности над Персидским заливом", - заявил газете "Красная звезда" начальник радиотехнических войск ВКС России, генерал-майор Андрей Кобан.

Кроме того, "Контейнер" способен отслеживать бомбардировщики и истребители, выполненные по технологии "стелс" для снижения радиолокационной заметности.

Генерал-майор также отметил, что радиотехнические войска наращивают контроль за воздушным пространством в российском Заполярье. Развернуты и круглосуточно несут боевое дежурство радары на архипелагах Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские острова, в районе поселка Тикси, на острове Врангеля и мысе Шмидта.

С начала года дежурными боевыми расчетами радиотехнических войск обнаружено и обеспечено сопровождение более 1,9 миллиона воздушных объектов, в том числе порядка пяти тысяч боевых самолетов.

Николай Грищенко