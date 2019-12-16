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Известия.ru

Адмирал отказался считать "Адмирала Кузнецова" многострадальным кораблем

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Источник изображения: Фото: Depositphotos

Бывший командующий Северным флотом адмирал в отставке Вячеслав Попов заявил, что перенесший пожар авианосец "Адмирал Кузнецов" нельзя считать "многострадальным кораблем", который слишком часто ремонтируют. Об этом адмирал рассказал "Интерфаксу" 13 декабря.

"Безоговорочно крейсер надо восстанавливать и возвращать в строй. Если сравнивать площадь возгорания с площадью самого корабля, то это небольшая площадь. Всё будет восстановлено и отремонтировано. На срок окончания ремонта это вряд ли повлияет", — сообщил Попов и отметил, что такие корабли, как "Адмирал Кузнецов", должны служить многие десятилетия.

По словам Попова, считать, что авианосец слишком часто находился на ремонте, некорректно. "Крейсер за всю практику — при мне и потом — на ремонт вставал, как правило, почти всегда планово. А то, что случаются какие-то форс-мажорные обстоятельства, — они на всех флотах случаются", — объяснил он.

Пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов" был потушен ранее в этот же день, причины возгорания устанавливает комиссия.


Инцидент произошел 12 декабря — по словам источников "Известий", знакомых с ходом работы спецкомиссии по расследованию ЧП, причиной возгорания стало попадание окалины в остатки пожароопасных жидкостей на палубе во время сварочных работ. Основными источниками огня в энергетическом отсеке стали краска и остатки горюче-смазочных материалов. По данным источника "Интерфакса", огнем была охвачена площадь в 600 кв. м.

По последним данным, погиб один человек, неизвестной остается и судьба капитана третьего ранга Виктора Измайлова. Еще 14 пострадавших госпитализированы. Ситуацию с пожаром на "Адмирале Кузнецове" взял под личный контроль глава Минпромторга России Денис Мантуров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
СФ
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