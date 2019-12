В свете объявленных намерений Соединенных Штатов отказаться от поставки Турции истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A, Турция хочет ускорить создание собственного истребителя по программе TF-X. Как сообщает британская газета "The Guardian" в материале Patrick Wintour "Turkey plans to speed up fighter jet project with Britain" , министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция планирует ускорить сотрудничество с Великобританией по созданию двигателя для истребителя нового поколения TF-X для ВВС Турции.

Полноразмерный макет турецкого перспективного истребителя TF-X (MMU) , создаваемого при головной роли турецкого государственного авиастроительного объединения Turkish Aerospace Industries (TAI), в экспозиции Стамбульского авиационно-космического и технологического фестиваля Teknofest 2019. Стамбул, сентябрь 2019 года (с) Михаил Жердев

Соглашение стоимостью 100 млн фунтов стерлингов о совместного предприятия по разработке и производстве двигателя для TF-X между турецкой группой Kale Group и и компанией Rolls-Royce, подписанное в 2017 году с участием тогдашнего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, было фактически заморожено в марте 2019 года. Приостановка соглашения была связана с разногласиями сторон о правах на интеллектуальную собственность, а иакже движениями турецкой стороны в сторону предложений от альтернативных поставщиков, включая Россию.

Теперь объявлено о возрождении сделки с Rolls-Royce. Помимо прочего, это может быть также средством предупреждения Конгресса США, активно выступающего за запрет на продажу Турции F-35, о том, что Турция все еще имеет союзников и альтернативных поставщиков, если ее доступ к F-35 будет остановлен.

Перспективный турецкий истребитель TF-X (MMU) cоздается при головной роли турецкой авиастроительной корпорации Turkish Aerospace Industries (TAI) в сотрудничестве с корпорацией BAE Systems. Он должен быть оснащен двумя двигателями тягой около 12 тысяч кг каждый. Первый полет первого прототипа TF-X запланирован на 2023 год.