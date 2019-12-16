Войти
bmpd.livejournal.com

Турция хочет ускорить создание собственного истребителя

663
0
0

В свете объявленных намерений Соединенных Штатов отказаться от поставки Турции истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A, Турция хочет ускорить создание собственного истребителя по программе TF-X. Как сообщает британская газета "The Guardian" в материале Patrick Wintour "Turkey plans to speed up fighter jet project with Britain" , министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция планирует ускорить сотрудничество с Великобританией по созданию двигателя для истребителя нового поколения TF-X для ВВС Турции.

Полноразмерный макет турецкого перспективного истребителя TF-X (MMU) , создаваемого при головной роли турецкого государственного авиастроительного объединения Turkish Aerospace Industries (TAI), в экспозиции Стамбульского авиационно-космического и технологического фестиваля Teknofest 2019. Стамбул, сентябрь 2019 года (с) Михаил Жердев

Соглашение стоимостью 100 млн фунтов стерлингов о совместного предприятия по разработке и производстве двигателя для TF-X между турецкой группой Kale Group и и компанией Rolls-Royce, подписанное в 2017 году с участием тогдашнего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, было фактически заморожено в марте 2019 года. Приостановка соглашения была связана с разногласиями сторон о правах на интеллектуальную собственность, а иакже движениями турецкой стороны в сторону предложений от альтернативных поставщиков, включая Россию.

Теперь объявлено о возрождении сделки с Rolls-Royce. Помимо прочего, это может быть также средством предупреждения Конгресса США, активно выступающего за запрет на продажу Турции F-35, о том, что Турция все еще имеет союзников и альтернативных поставщиков, если ее доступ к F-35 будет остановлен.

Перспективный турецкий истребитель TF-X (MMU) cоздается при головной роли турецкой авиастроительной корпорации Turkish Aerospace Industries (TAI) в сотрудничестве с корпорацией BAE Systems. Он должен быть оснащен двумя двигателями тягой около 12 тысяч кг каждый. Первый полет первого прототипа TF-X запланирован на 2023 год.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
F-35A
KT-1
Компании
BAE Systems
Lockheed-Martin
Rolls-Royce
TAI
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
21.08.2019
России по силам создать самолет не хуже американского F-35B
19.07.2016
"Золотой самолет" ВВС США: когда истребитель F-35А отправят в бой
28.01.2015
F-35 с грузом проблем
22.01.2014
По прогнозам, в лидерах будет F-35
01.07.2009
Новинки парижского салона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.12 19:06
  • 23
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 16.12 18:50
  • 8
США испытали аналог запрещенного "Искандера"
  • 16.12 18:46
  • 4
Sina (Китай): новый бомбардировщик Ту-160М, поставленный на серийное производство, станет мишенью? Китай все еще производит H-6К
  • 16.12 18:42
  • 9
Ливия может стать яблоком раздора между Россией и Турцией
  • 16.12 18:32
  • 1
В Ростехе рассказали, как российское оружие нелегально копируют за рубежом
  • 16.12 18:26
  • 1
Вертолеты Ка-31Р в Крыму на три аршина в землю видят
  • 16.12 18:22
  • 1
В США решили вернуть в строй лёгкие винтовые самолёты
  • 16.12 18:11
  • 1
В США прошли испытания беспилотника большой длительности полёта
  • 16.12 17:16
  • 2
Автомат Калашникова XXI века
  • 16.12 16:44
  • 101
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 16.12 16:23
  • 1
Зонд NASA "увидел" формирование нового урагана на южном полюсе Юпитера
  • 16.12 16:22
  • 12
Русский ракетный рекордсмен: на одной пусковой установке С-350 - 12 ракет
  • 16.12 16:20
  • 21
Горячие точки XXI века: какой будет война России и США
  • 16.12 16:17
  • 53
"Армате" добавили целей
  • 16.12 16:07
  • 1
"Техмаш" сообщил о готовности к госиспытаниям управляемой авиационной ракеты "Монолит"