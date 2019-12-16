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На "Адмирале Кузнецове" начала работу комиссия по установлению причин пожара

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ЦАМТО, 13 декабря. Пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" потушен утром 13 декабря, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на главу "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексея Рахманова.

Таким образом, на ликвидацию ЧП ушли без малого одни сутки: первая информация о пожаре поступила накануне, 12 декабря, около 11 утра. Огонь вспыхнул в ходе сварочных работ на первом энергоблоке от искры, попавшей в трюмное отделение. Погиб один человек, более 10 пострадали.

"Пожар на "Адмирале Кузнецове" потушен в районе восьми утра 13 декабря. В настоящее время на борту корабля работает комиссия по установлению причин пожара и его последствий с участием вице-президента ОСК Владимира Королева", – цитирует "РИА Новости" А.Рахманова.

Глава ОСК подчеркнул, что доклады с места он получает ежечасно.

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