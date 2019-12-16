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ЦАМТО

Алжир приобрел станции пассивной электронной разведки DWL002

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Станция пассивной разведки DWL002
Китайские специалисты рядом машиной станции пассивной разведки DWL002, Туркмения, сентябрь 2017 года.
Источник изображения: SWIEE via Eastpendulum.com

ЦАМТО, 13 декабря. В ходе посещения начальником генштаба Национальной народной армии Алжира генерал-лейтенантом Ахмедом Гаидом-Салахом одной из частей, была подтверждена информация о принятии на вооружение ННА комплекса радиотехнической разведки DWL002 китайского производства, сообщает ресурс Menadefense.net.

Комплекс DWL002 разработан китайской корпорацией CETC (China Electronic Technology Group Corporation) и предназначен для обнаружения, идентификации, определения местоположения и сопровождения летательных аппаратов по излучаемым ими радиосигналам (бортовые РЛС, передатчики системы "свой-чужой", навигационные системы и т.д., работающие в диапазоне 0,1-18 ГГц.).

В состав комплекса входят три разнесенных на местности приемных поста, которые обеспечивают определение местоположения источников радиоизлучения, используя алгоритмы расчета дальности до цели на основе разницы во времени регистрации сигнала. По информации разработчика, максимальная дальность обнаружения летательных аппаратов составляет 500 км.

Китайская система имеет сходство с производимой чешской компанией ERA пассивной системой радиотехнической разведки "Вера", украинской "Кольчуга" или российским комплексом "Автобаза", который также принят на вооружение ННА.

Судя по спутниковым снимкам, несколько полков, оснащенных комплексами DWL002, размещены вдоль западной алжирской границы.

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Страны
Алжир
Китай
Россия
Украина
Чехия
Компании
CETCI
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