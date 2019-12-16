Чехия меняет советские вертолёты на американские

Вертолет UH-1Y Venom Источник изображения: topwar.ru

Чешское Министерство обороны подписало соглашение о поставке 12 американских вертолетов. Подписи под документом поставили глава Пентагона Марк Эспер и чешский министр обороны Лубомир Метнар. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны США.

Согласно подписанному соглашению, США поставят Чехии восемь многоцелевых вертолетов UH-1Y Venom и четыре вертолета AH-1Z Viper. Стоимость сделки почти 650 млн. долларов, новая техника должна заменить в чешских вооруженных силах советские\российские вертолеты Ми-35, Ми-8 и Ми-17. По словам главы Пентагона Марка Эспера, данная сделка "является исторической", так как это самая крупная закупка военной техники Чехии у США за все время.

Стороны подписали соглашение о поставке Чехии восьми многоцелевых вертолетов UH-1Y Venom и четырех ударных вертолетов AH-1Z Viper. Это шаг вперед в вопросе замены российских вертолетов в Чехии на совместимое с НАТО оборудование

- заявил министр обороны США.

Эспер подчеркнул, что данное соглашение направлено на противодействие России.

Мы продолжим вместе с союзниками по НАТО сдерживать растущую агрессию со стороны России. Продолжим также совместно работать по противодействию вызовам и угрозам со стороны Китая, в частности в сфере технологий 5G

- заявил он.

О возможной поставке Чехии по линии межправительственных военных продаж (FMS) 12 многоцелевых вертолетов Bell UH-1Y Venom сообщалось еще в 2017 году, тогда же сделку одобрили в Госдепе. Сообщалось, что кроме самих вертолетов, Чехия получит бортовые комплексы обороны, другое оборудование и пулеметное вооружение.

Всего в перспективе Чехия желает приобрести 30-35 новых вертолетов для замены всего парка стоящих на вооружении советских Ми-35, Ми-17 и Ми-8.