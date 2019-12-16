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Военное обозрение

"Укроборонпром" собирается на месте завода "Антонова" в Киеве начать застройку

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Источник изображения: Фейсбук/"Антонов"

Человек с американским и литовским паспортами, возглавляющий "Укроборонпром", выступил с инициативой о "смене профиля промышленных площадей" авиастроительного концерна "Антонов" в Киеве. Речь идёт об Айварасе Абромавичусе, который с декабря 2014 по апрель 2016 года занимал пост министра экономического развития Украины. "Укроборонпром" он возглавил 1 сентября текущего года.

Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский рассказал об инициативе, выдвинутой г-ном Абромавичусом.

По словам Дубинского, глава "Укроборонпрома" предлагает избавиться от завода концерна "Антонов" в Киеве, а на его месте начать застройку. При этом сам завод обещает "перенести". Новой площадкой для завода должен, по задумке, стать посёлок Гостомель, находящийся под Киевом. При этом в ВРУ отмечают, что "перенос" завода авиастроительного концерна может обойтись в миллиарды гривен. Ведь речь идёт о создании инфраструктуры фактически с нуля.

С другой стороны в Раде отмечают, что весь вопрос может упираться в то, что конкретно Абромавичус хочет увидеть, так сказать, на выходе. Возможно, завод окончательно "растворится" при такого рода переносе, как это часто случается с подобного рода проектам.

Напомним, что ранее "Антонов" на Украине был обанкрочен, лишён финансово-хозяйственной самостоятельности и переведёт под управление "Укроборонпрома".

В Киеве тем временем продолжают размышлять над тем, как стыкуется занятие госдолжности Абромавичусом с нарушением закона о втором гражданстве. Видимо, самому Абромавичусу и тем, кто его назначил на новый высокий пост, это ни в коей мере не мешает.

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Страны
Литва
США
Украина
Компании
Антонов ГП
Укроборонпром
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