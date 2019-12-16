В США рассказали об отличии ДЭПЛ "Варшавянка" от американских субмарин

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Последняя принятая на вооружение российского флота подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" не похожа ни на одну американскую субмарину, потому что не имеет атомного реактора, а работает на аккумуляторах. Об этом пишет издание Forbes.

Россия и США имеют разный подход к формированию своих подводных сил, пишет издание. Если ВМС США делает ставку на атомные подводные лодки, способные уходить далеко от военно-морских баз и действовать автономно, то Россия, наряду со своими атомными субмаринами, развивает и класс неатомных подводных лодок, способных действовать на ограниченном пространстве рядом с базами.

Новая российская подводная лодка является модернизированным вариантом подводного корабля класса "Кило". Она использует свинцово-кислотные аккумуляторы усиленного типа для обеспечения работы двигателя. Эти аккумуляторы периодически перезаряжаются с помощью дизельного генератора, и такого рода энергетическая установка получила название дизель-электрическая

- пишет издание, отмечая, что в США последнюю подлодку такого класса построили в 1958 году.

Автор статьи отмечает, что Россия строит такие подлодки для действий в районе своих военно-морских баз на всех флотах, но особенно актуально применение неатомных субмарин для Черного и Балтийского морей. Среди сильных сторон российских "Варшавянок" автор называет меньший размер, дешевизну и сложность обнаружения. В то же время он отмечает, что российские неатомные субмарины до сих пор не имеют воздухонезависимой энергетической установки, что значительно влияет на их боевые способности по причине более частого всплытия для подзарядки батарей.