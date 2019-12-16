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Вертолеты Ка-31Р в Крыму на три аршина в землю видят

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Источник изображения: vpk-news.ru

318-й отдельный смешанный авиаполк Черноморского флота получил на вооружение первый экземпляр разведывательного вертолёта российского производства.

Ка-31Р оснащается сверхмощной радиолокационной станцией (РЛС), характеристики которой являются секретными, но при этом известно, что система позволяет получать картинку на уровне изображения Ultra HD в любую погоду, сообщают "Известия".

Вертолёты, создававшиеся для обнаружения надводных и воздушных целей, могут взаимодействовать с автоматизированной системой управления противовоздушной обороны (АСУ ПВО), передавая информацию о воздушной и надводной обстановке также и на наземные пункты управления и корабли. 

Ка-31Р выступят в роли систем дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) для ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон".

Ожидается, что в 2020 году в Крыму будет уже целое звено Ка-31Р, которые помогут усилить оборону России с учётом грядущего появления на вооружении армии Украины американских противокорабельных ракет Harpoon.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Harpoon ПКР
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Проекты
2020-й год
Калибр КР
ЧФ
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1 комментарий
№1
16.12.2019 18:26
Неожиданная новость, но от того и более значимая. Это уникальная машина.
0
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