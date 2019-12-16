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Российскую артиллерию оснащают "пластмассовыми" боеприпасами

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Источник изображения: vpk-news.ru

В первом квартале 2020 года на вооружение сухопутных войск России примут боеприпасы калибра 30 мм с пластмассовыми элементами для артиллерийских комплексов.

Боеприпасы, разработанные концерном "Техмаш", позволят снизить механический износ канала ствола и увеличить их ресурс как минимум в два раза. Пластиковые элементы (из пластика сделано ведущее устройство, представляющее собой выступ по периметру боковой поверхности боеприпаса, который улучшает обтюрацию пороховых газов и заодно придаёт снаряду вращение в канале ствола при выстреле) помогают и стабильности баллистических характеристик выстрелов в разных условиях эксплуатации орудий.

"Сейчас ведется подготовка к серийному производству 30-миллиметровых выстрелов с пластмассовыми ведущими устройствами для артиллерийских комплексов сухопутных войск. Государственные испытания данных изделий успешно завершены. Принятие патронов с ПВУ на вооружение ожидается в первом квартале 2020 года", - заявил ТАСС генеральный директор "Техмаша" Владимир Лепин.

В настоящее время боеприпасы с пластиковыми ПВУ уже используются на флоте в корабельных зенитных комплексах, а также в авиации в авиационных пушках, в частности на истребителе Су-57.

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Россия
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ПАК ФА
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Проекты
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