В Новосибирске создали мощный снаряд для гаубиц

В Новосибирском государственном техническом университете разработали осколочно-фугасный снаряд повышенной точности и мощности.

Новый снаряд предназначается для гаубицы Д-30 и самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика". Он может использоваться для подавления и уничтожения тактических средств противника: артиллерии и минометов, огневых средств и боевой техники.

Снаряд предполагается применять также для разрушения оборонительных сооружений полевого типа и наблюдательных пунктов.

- Дальность его полета составляет 15 км, а масса - 21,76 кг, - сообщили в пресс-службае НГТУ. - За счет новой конструкции улучшился баланс снаряда, что позволило повысить точность попадания на 30%.

Испытания нового снаряда уже прошли на территории Новосибирского НИИ измерительных приборов.

Наталья Граф