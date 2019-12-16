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Российская газета

В Новосибирске создали мощный снаряд для гаубиц

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Источник изображения: Сергей Пивоваров/ РИА Новости

В Новосибирском государственном техническом университете разработали осколочно-фугасный снаряд повышенной точности и мощности.

Новый снаряд предназначается для гаубицы Д-30 и самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика". Он может использоваться для подавления и уничтожения тактических средств противника: артиллерии и минометов, огневых средств и боевой техники.

Снаряд предполагается применять также для разрушения оборонительных сооружений полевого типа и наблюдательных пунктов.

- Дальность его полета составляет 15 км, а масса - 21,76 кг, - сообщили в пресс-службае НГТУ. - За счет новой конструкции улучшился баланс снаряда, что позволило повысить точность попадания на 30%.

Испытания нового снаряда уже прошли на территории Новосибирского НИИ измерительных приборов.


Наталья Граф

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  • В новости упоминаются
Продукция
Гвоздика
Д-30 2А18
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