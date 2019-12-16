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Российская газета

Испытания запрещенной американской ракеты показали на видео

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В интернете появилось видео испытаний американской баллистической ракеты средней дальности.

Как отмечает блог bmpd, речь идет о первом летном тестировании опытного образца неядерной ракеты. Ее запустили с авиабазы Ванденберг, расположенной в штате Калифорния. Ракета стартовала с наземной испытательной пусковой установки. Она пролетела более 500 километров, после чего упала в Тихом океане.

На видео показан старт ракеты с огороженной площадки, набор высоты и полет.

Как заявила американская сторона, полученные в результате испытаний данные будут использованы в качестве основы для развития министерством обороны будущего ракетного потенциала средней дальности. Также в ВВС США отметили, что "Объединенная группа правительства и промышленности начала работу после того, как США приостановили свои обязательства по Договору о ракетах средней и меньшей дальности в феврале 2019 года".

Точного описания испытанной ракеты пока нет. Но высказывается предположение о том, что в ракете может быть использована твердтопливная ускорительная ступень Castor IVВ. Ранее она применялась в американских баллистических ракетах-мишенях, которые, как отмечала российская сторона, могли являться прототипами ракет средней дальности. Также возможно использование твердотопливных ступеней Orion. Они применяются в ракетах-носителях Pegasus, Taurus и Minotaur и противоракетах GBI.

Кроме того, протестированная ракета могла быть снабжена маневрирующей моноблочной боевой частью (MARV). Ее внешний вид напоминает боевую часть ракеты Pershing II, которая была ликвидирована по Договору РСМД.


Руслан Мельников

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Страны
Россия
США
Продукция
GBI
Pershing II
Проекты
ИТ
РСМД
Ядерный щит
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