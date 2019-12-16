Ракетный комплекс на шасси КамАЗа прошел испытания во Вьетнаме

Во Вьетнаме проведены успешные испытания зенитного комплекса, недавно созданного на шасси российского вездехода КамАЗ-43266. В Сети появились фотографии этого ЗРК на полигоне. Боевая машина, по некоторым данным имеющая обозначение А-72, применяла имеющееся ракетное вооружение по воздушным целям.

A just released picture of #Vietnam testing its domestic A72 short-range mobile air defense system. The system uses four Igla-S missiles (also made in Vietnam) with a 6 km range. The system uses an all weather electrooptical sensor to detect and track targets. 👍💪🇻🇳💪👍 pic.twitter.com/vMtSTlerRo — IndoPacific News (@IndoPac_Info) December 11, 2019

Первые данные о создании этой системы противовоздушной обороны появились в феврале текущего года, тогда же и были обнародованы фотографии самоходной установки.

Разработчики смонтировали за кабиной автомобиля отсек, где располагаются операторы со специальным оборудованием. На первых изображениях было видно, что в качестве вооружения применяются комплексы "Стрела-2М", выпускающиеся во Вьетнаме. В то же время сообщалось, что самоходка может применять и более совершенные ракеты ЗРК "Игла-С" российского производства, способные уничтожать противника на дальности до 6 000 метров.

Особенностью новинки является двухканальный оптико-электронный прицел, позволяющий, не обнаруживая себя, в пассивном режиме засекать различные воздушные цели в любое время суток.

Как ожидается, похожая система появится на модернизируемой во Вьетнаме зенитной самоходной установке ЗСУ-23-4, которая благодаря этой опции сможет еще эффективнее бороться с вражескими самолетами, вертолетами и крылатыми ракетами.

Алексей Брусилов