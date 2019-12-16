Войти
Российская газета

Ракетный комплекс на шасси КамАЗа прошел испытания во Вьетнаме

367
0
0
Источник изображения: rg.ru

Во Вьетнаме проведены успешные испытания зенитного комплекса, недавно созданного на шасси российского вездехода КамАЗ-43266. В Сети появились фотографии этого ЗРК на полигоне. Боевая машина, по некоторым данным имеющая обозначение А-72, применяла имеющееся ракетное вооружение по воздушным целям.

Первые данные о создании этой системы противовоздушной обороны появились в феврале текущего года, тогда же и были обнародованы фотографии самоходной установки.

Разработчики смонтировали за кабиной автомобиля отсек, где располагаются операторы со специальным оборудованием. На первых изображениях было видно, что в качестве вооружения применяются комплексы "Стрела-2М", выпускающиеся во Вьетнаме. В то же время сообщалось, что самоходка может применять и более совершенные ракеты ЗРК "Игла-С" российского производства, способные уничтожать противника на дальности до 6 000 метров.

Особенностью новинки является двухканальный оптико-электронный прицел, позволяющий, не обнаруживая себя, в пассивном режиме засекать различные воздушные цели в любое время суток.

Как ожидается, похожая система появится на модернизируемой во Вьетнаме зенитной самоходной установке ЗСУ-23-4, которая благодаря этой опции сможет еще эффективнее бороться с вражескими самолетами, вертолетами и крылатыми ракетами.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Россия
Продукция
Игла ЗРК
Шилка
Компании
КАМАЗ
Похожие новости
08.10.2019
Модернизированная "Шилка" станет "скрытным убийцей"
21.02.2019
Появились первые фото ранее неизвестного комплекса ПВО на базе КамАЗа
06.08.2014
Силы кооперации
18.09.2013
«Панцирь» – путь к успеху
07.07.2011
Дебют "Рособоронэкспорта" в Брунее
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.12 19:14
  • 3
Ми-38 – теперь и в армии
  • 16.12 19:06
  • 23
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 16.12 18:50
  • 8
США испытали аналог запрещенного "Искандера"
  • 16.12 18:46
  • 4
Sina (Китай): новый бомбардировщик Ту-160М, поставленный на серийное производство, станет мишенью? Китай все еще производит H-6К
  • 16.12 18:42
  • 9
Ливия может стать яблоком раздора между Россией и Турцией
  • 16.12 18:32
  • 1
В Ростехе рассказали, как российское оружие нелегально копируют за рубежом
  • 16.12 18:26
  • 1
Вертолеты Ка-31Р в Крыму на три аршина в землю видят
  • 16.12 18:22
  • 1
В США решили вернуть в строй лёгкие винтовые самолёты
  • 16.12 18:11
  • 1
В США прошли испытания беспилотника большой длительности полёта
  • 16.12 17:16
  • 2
Автомат Калашникова XXI века
  • 16.12 16:44
  • 101
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 16.12 16:23
  • 1
Зонд NASA "увидел" формирование нового урагана на южном полюсе Юпитера
  • 16.12 16:22
  • 12
Русский ракетный рекордсмен: на одной пусковой установке С-350 - 12 ракет
  • 16.12 16:20
  • 21
Горячие точки XXI века: какой будет война России и США
  • 16.12 16:17
  • 53
"Армате" добавили целей