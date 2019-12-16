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Российская газета

Пустынный "Смерч": российские РСЗО обеспечивают безопасность Кувейта

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Российская ракетная система залпового огня (РСЗО) Смерч 9А52-2. Архивное фото
Российская ракетная система залпового огня (РСЗО) Смерч 9А52-2. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Мельников

Российские РСЗО "Смерч" являются основой ударной мощи сухопутных войск Кувейта. На вооружении армии этого государства находятся 27 таких реактивных установок залпового огня. В Twitter размещены фотографии одной из боевых машин комплекса.

Став жертвой агрессии саддамовского Ирака в 1991 году, Кувейт был вынужден уделять большое внимание укреплению своей обороноспособности. В результате в разных странах велась закупка сравнительно большого количества оружия. Так, в России были приобретены эти системы, считающиеся одними из самых мощных в мире, а также 120 БМП-3.

К счастью, кувейтским "Смерчам" не удалось принять участие в реальных боевых действиях, но они активно задействуются в ходе различных учений. С большой гордостью их демонстрируют на парадах и различных выставках.

Поскольку данное оружие поставлялось еще в 90-годы, российская сторона приняла участие в его модернизации, заменив электронную начинку комплексов. В результате улучшились характеристики точности и быстродействия. Также повысилась дальность применения, которая, по кувейтским сведениям, теперь составляет 90 тысяч метров.

В настоящее время РСЗО, хорошо продемонстрировавшие себя во время отражения террористической агрессии в Сирии, проходят обновление и для российской армии. Новейшие боевые машины, получившие обозначение "Торнадо-С", уже начали поступать в бригады реактивной артиллерии.


Алексей Моисеев

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Страны
Ирак
Кувейт
Россия
Сирия
Продукция
9А52-2 Смерч
БМП-3
Торнадо-С
Проекты
Военные учения
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