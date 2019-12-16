Бывший командующий Северным флотом не считает авианосец "Адмирал Кузнецов" многострадальным кораблем

ТАВКР "Адмирал Кузнецов" еще долго будет единственным в составе ВМФ РФ авианосцем.

Москва. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Авианосец "Адмирал Кузнецов" после пожара будет модернизирован и возвращен в состав ВМФ России, считать его "многострадальным кораблем", который слишком часто ремонтируют, неправильно, заявил "Интерфаксу" в пятницу бывший командующий Северным флотом адмирал в отставке Вячеслав Попов.

"Корабль надо ремонтировать и модернизировать. Он должен служить. Такие корабли должны служить многие десятилетия", - сказал Попов, комментируя пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов".

На тушение пожара на "Адмирале Кузнецове", который проходит ремонт на заводе в Мурманске, ушли сутки. Пожар возник во время сварочных работ. Погиб военнослужащий-контрактник Северного флота, ищут офицера, который помогал тушить пожар.

"К сожалению, это не первый, не второй и не третий случай на флоте при проведении ремонта кораблей. Надо смотреть правде в глаза - такие случаи есть и будут", - сказал Попов.

"Неправильно считать, что "Адмирал Кузнецов" слишком часто находится на ремонте. Крейсер за всю практику - при мне и потом - на ремонт вставал, как правило, почти всегда планово. А то, что случаются какие-то форс-мажорные обстоятельства - они на всех флотах случаются", - сказал Попов.

"Безоговорочно крейсер надо восстанавливать и возвращать в строй. Если сравнивать площадь возгорания с площадью самого корабля, то это небольшая площадь. Всё будет восстановлено и отремонтировано. На срок окончания ремонта это вряд ли повлияет", - сказал адмирал.

Причиной пожара мог стать человеческий фактор, сообщил "Интерфаксу" накануне глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Инцидент произошел при выполнении регламентных согласованных сварочных работ. Произошло попадание окалины на нижние палубы. В связи с наличием демонтированного оборудования и пожароопасных жидкостей на этой палубе произошло локальное возгорание", - сказал Рахманов.

"Демонтируется оборудование, остаются возгорающиеся предметы или жидкости, или их остатки, которые по каким-то причинам убраны не были. Человеческий фактор", - сказал он.

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года.