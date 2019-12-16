МИД России встревожили испытания США запрещенной ДРСМД ракеты

Министерство иностранных дел России заявили, что в Москве встревожены тестированием США ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков в пятницу, 13 декабря.

"Нас это тревожит. Естественно, мы будем это учитывать", — приводит "РИА Новости" слова Ермакова.

Он отметил, что США имели право это сделать, так как ранее они в одностороннем порядке вышли из соглашения. Однако то, что испытание провели вскоре после выхода, показывает, что разработка оружия велась долго.

13 декабря свою позицию относительно запуска США новой ракеты подробно прокомментировали в МИД Китая. Там заявили, что выход американцев из договора по РСМД был продиктован их желанием получить военное преимущество. Кроме того, китайские дипломаты солидарны со своими российскими коллегами: в КНР тоже считают, что разработка новой ракеты велась задолго до прекращения действия соглашения по РСМД.

Ранее в этот же день Пентагон назвал успешным испытание запрещенной договором РСМД ракеты. На создание и подготовку к запуску ушло 9 месяцев. 12 декабря США испытали неядерную баллистическую ракету наземного базирования.

2 февраля Вашингтон инициировал процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны РФ опровергло заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав указанную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе 2019 года. Несмотря на это, США не поменяли своего решения, и ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.