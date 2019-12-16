Хорватия вооружится Bradley

Хорватия первой из европейских стран вооружится американскими БМП Bradley. 11 декабря портал defence-blog.com сообщил о том, что Минобороны США одобрило бесплатную передачу хорватской армии 84 боевых машин.

По словам министра обороны Хорватии Дамира Крcтичевича, 60 БМП Bradley пойдут на оснащение механизированного батальона, остальные 24 машины будут использоваться в качестве ремонтного фонда. Американцы передадут технику с хранения в "очень хорошем состоянии" в модификации ODS (Operation "Desert Storm").

БМП Bradley Источник изображения: thebrigade.com

Оценочная стоимость техники составляет $84 млн. При этом США частично профинансируют её модернизацию и ремонт — в рамках программы European Recapitalization Incentive Program (ERIP) Минобороны США выделит Хорватии помощь в размере $25 млн.

2 Bradley — амфибийная боевая машина пехоты, разработанная компанией United Defense в 70-е годы. Экипаж БМП состоит из трёх человек, машина может перевозить до шести пехотинцев в десантном отделении. БМП Bradley активно использовались американцами в обеих иракских кампаниях. Известно, что за время войны в Ираке, продолжавшейся с 2003 по 2011 год, Bradley уничтожили больше бронетехники, чем танки Abrams. Помимо армии США, БМП Bradley состоят на вооружении в Саудовской Аравии и Ливана. Эти машины — грозные боевые единицы, способные быстро передвигаться по пересечённой местности и эффективно уничтожать живую силу и технику противника.