Завершена поставка ВВС Австралии самолетов базовой патрульной авиации P-8A "Посейдон"

ЦАМТО, 13 декабря. На авиабазу ВВС Австралии в Эдинбурге 12 декабря прибыл последний из 12 заказанных в США самолетов базовой патрульной авиации P-8A "Посейдон".

По информации Scramble Magazine, самолет с серийным номером A47-012 приземлился в Эдинбурге в 13:00 по местному времени. P-8 управлялся американским экипажем, однако, вероятно, как и в предыдущих случаях, прибыл с австралийским экипажем на борту, который завершил обучение в США.

Кроме того, как сообщает издание, днем ранее, 11 декабря, в Уильямстауне совершили посадку семь заказанных в США истребителей F-35A "Лайтнинг-2" с номерами A35-003 (3-я эскадрилья), A35-005 (2-я учебная эскадрилья), A35-008 (3-я эскадрилья), A35-013 (2-я учебная эскадрилья), A35-014 (2-я учебная эскадрилья), A35-017 (3-я эскадрилья) и A35-018 (3-я эскадрилья).

Как уже сообщал ЦАМТО, реализация программы поставки самолетов P-8A ВВС Австралии началась в июне 2007 года, когда правительство страны выделило первый транш в 150 млн. австр. долл. (112 млн. долл. США) на совместную с ВМС США разработку платформы.

В феврале 2014 года правительство одобрило приобретение 8 самолетов БПА P-8A "Посейдон" в рамках Проекта "Эйр-7000". Согласно оценке Министерства обороны, их стоимость была оценена в сумму около 4 млрд. австр. долл. (3,6 млрд. долл. США), включая средства обслуживания. Также был одобрен опцион на поставку четырех дополнительных самолетов.

Поставка первых четырех P-8A "Посейдон" для ВВС Австралии была включена в контракт на поставку самолетов второй серийной партии, подписанный с Boeing 27 августа 2015 года. В январе 2016 года было заключено соглашение на поставку еще 4 самолетов. В июле 2016 года с Boeing был заключен контракт стоимостью 100,423 млн. долл. на закупку комплектующих с длительными сроками изготовления для 4 дополнительных самолетов. Основной контракт на их поставку был заключен в апреле 2017 года. Таким образом, на текущий момент заказано 12 самолетов.

Согласно "Белой книге по обороне", изданной в феврале 2016 года, общее количество самолетов P-8A "Посейдон" в составе ВМС Австралии должно составить 15 ед. Как ожидается, все P-8A будут поставлены к марту 2023 года.

Летные испытания первого P-8A ВВС Австралии начались 24 мая 2016 года. Церемония его передачи МО Австралии состоялась 27 сентября 2016 года на предприятии компании Boeing в Сиэтле (шт.Вашингтон). В ноябре 2016 года самолет был официально принят на вооружение. В марте 2018 года командование ВВС Австралии объявило о достижении парком самолетов БПА P-8A "Посейдон" состояния начальной готовности к боевому применению.

P-8A заменят 19 состоящих на вооружении с 1960-ых гг. AP-3C "Орион", которые должны быть списаны в течение 2018-2019 гг. Как ожидается, P-8A будут полностью боеготовы к 2021 году. Самолеты входят в состав 11-й авиаэскадрильи, размещенной на базе ВВС в Эдинбурге.

Новые самолеты расширят возможности ВС Австралии по борьбе с подводными лодками противника, ведению разведки и наблюдения на море, обеспечению безопасности границ, противодействию контрабанде и незаконной миграции, поддержке поисково-спасательных операций. При выполнении задач P-8A "Посейдон" будут взаимодействовать с приобретаемыми БЛА MQ-4C "Тритон".