США настаивают на полном избавлении Турции от С-400

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Турция должна полностью избавиться от российской зенитной ракетной системы С-400, заявил помощник министра обороны США Джонатан Хоффман.

Выступая на брифинге в Пентагоне, Хоффман подчеркнул, что США придерживаются позиции полного избавления Турции от российской зенитной системы, но пока Вашингтон "не видит никаких признаков того, что Анкара изменила свой курс и движется навстречу США".

Наша позиция по С-400 заключается в том, что, если Турция хочет вернуться в строй, пусть сначала избавится от С-400. Это не означает, что она может держать их на запертом складе, она должна именно избавиться от этой системы вооружения

- заявил он.

По его словам, США и НАТО "сильно обеспокоены" проблемами, возникшими в связи с приобретением Турцией С-400 и возможным исключением Анкары из программы истребителя F-35, поэтому "должны убедить их (Турцию), что дальнейший путь связан только с НАТО и США".

Но мы надеемся убедить их и дать понять, что путь вперед для них - работа с США и НАТО. Это лучше, чем идти в другом направлении

- заявил Хоффман.

Ранее в Турции неоднократно заявляли, что не откажутся от российской ЗРС С-400 ни при каких условиях, назвав давление США "вмешательством в суверенные дела Турции". При этом Анкара пригрозила лишить США своих военных баз и закупить российские истребители в случае введения против нее санкций из-за С-400.