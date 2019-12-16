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Военное обозрение

"Способны развязать региональную войну": шведские эксперты о будущем ВС РФ

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Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

Не смотря на известные проблемы, Российское государство продолжит использовать военную силу и в следующем десятилетии, пишет крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на новейшие публикации Шведского института оборонных исследований.

Один из авторов данного отчета, исследователь Фредрик Вестерлунд полагает, что Россия будет и впредь основным игроком в международной политике. Выводы ученого, как отмечает финское издание, просты и тревожны для соседей РФ: эта страна будет "нарушителем спокойствия".

Мы можем ожидать агрессивной внешней политики России и игнорирования норм международного права […] повторного использования вооруженных сил для поддержания великодержавных амбиций и защиты интересов за рубежом, особенно в Европе

– предполагает исследователь.

Вместе с тем, отмечается, что возможности Москвы будут ограничены укреплением военной мощи других европейских государств. Кроме того, свой отпечаток наложит и демографическая проблема, так как количество молодых мужчин, доступных для призыва, будет становиться всё меньше. Также и значительная часть вооружения РФ всё еще имеет советское происхождение, и, следовательно, является достаточно устаревшим.

В целом, по нашим оценкам, до 2029 года российские военные, вероятно, останутся на уровне, который позволит развязать одну региональную войну

– пишут Йохан Норберг и Мартин Голиаф в том же докладе.

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Страны
Россия
Финляндия
Швеция
Компании
Минoбороны РФ
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