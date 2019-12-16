Британские аналитики назвали ВКС РФ вторыми в мире по численности

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Россия обладает второй в мире по численности авиационного парка военной авиацией, уступая США и опережая Китай. К такому выводу пришли авторы ежегодного исследования World Air Forces 2020, опубликованного британским журналом Flight International.

Британские аналитики поставили российские ВКС на второе место, отметив, что по численности авиапарка военной авиации Россия значительно уступает США, но пока опережает Китай. Авторы исследования насчитали у России 4163 самолета и вертолета военного назначения, что составляет 8% от общемирового парка такой техники.

На первом месте, конечно же, разместились США с 13266 военными самолетами и вертолетами, что составляет 25% от общемирового парка. Китай с 3210 вертолетами и самолетами (6% от общемирового парка) занял третье место. Опубликованные данные соответствуют показателям по состоянию на декабрь этого года, утверждают аналитики.

Согласно другим показателям, опубликованным в исследовании, российское (советское) "семейство" истребителей Су-27 и Су-30 насчитывает 1067 единиц, что составляет 7 % от общего количества истребителей в мире. По численности данные самолеты уступают американским F-16 Fighting Falcon (2280 единиц, или 16 %), но опережают также американские F-15 Eagle (949 машин, или 7 %).

Всего же, согласно подсчетам британских исследователей, российские ВКС имеют на вооружении 1616 единиц боевых самолетов, учитывая вместе с Су-27 (Су-30) МиГ-29, Су-24 и Су-25, что составляет 18% от общего количества боевых самолетов в мире, что ниже США, но выше Китая. Доля вертолетов российского производства в общемировом парке оценивается в 19 процентов.