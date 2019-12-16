У разбившегося Ми-28 двойственная репутация

Новая трагедия в российских Вооруженных силах – в Краснодарском крае во время учебного полета разбился вертолет Ми-28Н. Почему "Ночной охотник" пользуется неоднозначной репутацией в войсках и какие другие подобные авиапроисшествия случались с этой машиной в последние годы?

Вертолет Ми-28, который еще называют "Ночной охотник", разбился именно в темное время суток. Крылатая машина, в составе экипажа которой были опытные пилоты – замкомандира эскадрильи Руслан Кушниренко и подполковник Александр Склянкин, рухнула в Краснодарском крае неподалеку от станицы Платнировской во время учебно-тренировочного полета. Оба офицера погибли. Различные источники сообщают, что во время трагедии был сильный туман.

Возможно, виновата погода. Возможно, ошибка летчиков. Или же все-таки подвела машина? К этому вертолету вроде и раньше было немало нареканий, но он не просто летает, но и считается основной боевой винтокрылой машиной российской армии.

Трагедии в истории воздушного флота не такая уж и редкость, но по статистике чаще разбиваются по техническим причинам самолеты. Вертолетов меньше, но они все-таки более надежные. Вот даже если взять разбившийся сейчас на Кубани Ми-28, то его "хромая статистика" не столь велика – с начала эксплуатации в 2013 году этих вертолетов ВВС России (более 90 единиц Ми-28Н и Ми-28УБ) случилось шесть авиационных происшествий. В трех случаях, с учетом нынешнего, с человеческими жертвами. Тем не менее, сами падения этих вертолетов на ровном месте несколько настораживают – потери в небоевых условиях могут говорить лишь о техническом несовершенстве. Но так ли плох Ми-28?

Этот вертолет стал своеобразным продолжением легендарного уже транспортно-боевого вертолета Ми-24. Ми-28 лишился десантного отсека и стал исключительно штурмовым вертолетом – ничего лишнего, только два пилота, броня и боевая нагрузка. Плюс особенности применения в ночное время – отсюда и "Ночной охотник", способный действовать в любое время суток и в любых погодных условиях.

И вот здесь-то и возникли проблемы, когда электронная начинка стала не столько помощником, сколько проблемой для пилотов при управлении вертолетом. Несовершенной оказалась система наблюдения – при малейшем ухудшении видимости, дымке или облачности, пилоты буквально слепли и не могли оценивать обстановку.

Об этих проблемах у Ми-28 говорил и экс-главком ВКС Виктор Бондарев, называя электронику "Ночного охотника" провальной. "Летчик ничего не видит и ничего не слышит, – отмечал в свое время генерал. – Они потом три дня ходят с красными глазами". Были и другие проблемы, связанные в том числе с особенностями полетов в темное время суток. Как рассказывал один из действующих вертолетчиков, приходилось "додумывать" за электронику, в том числе при опасном сближении с землей – приборы не страховали предупреждающим сигналом, и землю приходилось "ловить глазами".

Трагический инцидент с Ми-28, произошедший в 2016 году в сирийской провинции Хомс, надо полагать, случился именно по этой причине. Расследование признало ошибку пилотов при использовании нашлемных приборов ночного видения. Но они и не увидели опасное сближение с землей! Вертолетчики не включили "ночной режим", который им не нужен днем, а автоматика не сработала, красная лампочка не зажглась.

Иначе говоря, нельзя заранее считать, что априори виновата машина. О ее качествах есть и другие мнения.

"Вертолет Ми-28 считается универсальной боевой воздушной машиной,

– считает авиационный эксперт Александр Дробышевский. – Ее доработки продолжаются постоянно, анализируются нештатные ситуации, учитываются пожелания самих пилотов. Объективно это очень надежный вертолет, но, как любая техника, требует совершенствования, в том числе по улучшению ночной "начинки" при пилотировании, применении вооружения. Из любого происшествия нужно делать соответствующие выводы, в том числе и из нынешней катастрофы".

Высокую оценку Ми-28 заслужил и в войсках. Изначально он был "обкатан" в Центре боевого применения и переучивания личного состава армейской авиации в Торжке еще в 2018 году. Сейчас активно эксплуатируется в Южном военном округе, в том числе в Крыму. По словам экс-главкома ВВС России Владимира Михайлова (2002–2007 гг.), "Ми-28 – прекрасная машина".

"Мне этот вертолет приходилось буквально вытаскивать на уровень промышленного производства в свое время, – рассказывает Владимир Михайлов. – Я видел, что это будущее наших вертолетов, и не ошибся в этом. Это касается и применения Ми-28Н в Сирии, где винтокрылая машина хорошо себя зарекомендовала и имеет все необходимые для выполнения различных боевых задач показатели. Это касается и климатических условий, и горной местности, и запыленности в пустыне. Вертолет хорошо защищен броней, несет мощное ракетно-пушечное вооружение. Также он маневренен и подвижен, способен совершить петлю Нестерова, переворот Иммельмана – фигуры сложного пилотажа, на которые, казалось бы, способен только истребитель".

Почему же тогда потерпел катастрофу Ми-28? Причины установит комиссия, но здесь можно вспомнить трагическую ситуацию в августе 2015 года на полигоне Дубровичи под Рязанью во время демонстрационных полетов на открытии армейских соревнований "Авиадартс". Тогда тоже рухнул Ми-28 – из-за отказа второй гидросистемы. Вертолет потерпел аварию днем, при идеальной видимости, им управляли опытные вертолетчики из пилотажной группы "Беркут".

"Вертушка" тогда жестко плюхнулась на землю, в результате один из пилотов погиб – они до конца боролись за спасение воздушной машины и увели ее в сторону от зрителей.

Среди неозвученных причин той трагедии можно вспомнить "версию", о которой еще накануне говорил министр обороны Сергей Шойгу. И касалась она не технического состояния вертолета или его общей надежности, не рассматривался и фактор ошибки пилотов. Выяснилось, что из эксплуатации были выведены около 30 авиационных двигателей – самолетных и вертолетных. Это случилось из-за ненадлежащего состояния многих военных аэродромов: 80 процентов из них требуют капитального ремонта. То есть причина во взлетно-посадочной полосе, на которой воздушные машины, как пылесос, затягивают всяческий хлам, который приводит к выходу из строя как самих двигателей, так и многих приборов.

Реконструкцию аэродромов планировалось завершить до 2020 года. Попал ли под эту "генеральную уборку" аэродром в Краснодарском крае, с которого взлетел и не вернулся вертолет Ми-28?

Виктор Сокирко