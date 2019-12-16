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В США провели испытания баллистической ракеты, запрещенной ДРСМД

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Источник изображения: vpk-news.ru

Пентагон провел первое испытание баллистической ракеты наземного базирования, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Об этом в Twitter написал министр обороны США Марк Эспер. "Сегодня ВВС США успешно испытали баллистическую неядерную ракету", - сообщил он.

По словам Эспера, с момента начала разработки до запуска "прошло менее девяти месяцев".

"Испытательная группа приступила к работе после того, как США приостановили свои обязательства по ДРДСМ в феврале 2019 года. Обычно на планирование и проведение такого теста уходит 24 месяца. Это достижение демонстрирует способность Америки реагировать на критические вызовы национальной безопасности", - подчеркнул министр обороны.

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Страны
США
Проекты
РСМД
Ядерный щит
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