В США провели испытания баллистической ракеты, запрещенной ДРСМД

Пентагон провел первое испытание баллистической ракеты наземного базирования, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Об этом в Twitter написал министр обороны США Марк Эспер. "Сегодня ВВС США успешно испытали баллистическую неядерную ракету", - сообщил он.

По словам Эспера, с момента начала разработки до запуска "прошло менее девяти месяцев".

"Испытательная группа приступила к работе после того, как США приостановили свои обязательства по ДРДСМ в феврале 2019 года. Обычно на планирование и проведение такого теста уходит 24 месяца. Это достижение демонстрирует способность Америки реагировать на критические вызовы национальной безопасности", - подчеркнул министр обороны.