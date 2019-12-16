Ответвления "Ростка"

Созданный в СССР к началу 90-х годов прошлого века перспективный бронетранспортёр БТР-90 имел все шансы быстро пойти в серию, но распад страны с последовавшим урезанием военного бюджета заставили разработчиков отказаться от надежд на быструю реализацию подобных планов. Тем не менее, работы над темой "Росток" продолжались, пусть и в инициативном порядке.

Новые ростки

К осени 1994 года были готовы второй и третий образцы "Ростка". Они отличались, в первую очередь, боевым отделением 675-сб120-01, в котором появился автоматический гранатомёт АГ-17 с боекомплектом 250 гранат. Такое боевое отделение рассматривалось как вариант модернизации парка БМП-2 — как для ВС РФ, так и на экспорт. Также боевое отделение получило модернизированный прицельный комплекс наводчика-оператора БПК-3-42, который по сравнению с БПК-2-42 имел увеличенные дальности видения ночью: в пассивном режиме 800 метров против 700 метров, а в активном — 1300 метров против 800 метров. В активном режиме это достигалось в большой степени за счёт установки нового осветителя ОУ-6 вместо ОУ-5. Командир тоже получил новые прицелы: дневной 1ПЗ-13 с сеткой для стрельбы из АГ-17, и ночной ТКН-3МБК. Гранатомёт АГ-17 был связан тягой с пушкой 2А42, что позволяло осуществлять наведение на цель всего комплекса стрелкового вооружения.

Второй образец БТР-90 на заводских испытаниях. Для передвижения по дорогам общего пользования на машине смонтированы две дополнительные фары. Пока на бронетранспортёре ещё стоят шины ОИ-25 Источник изображения: warspot.ru

Третий образец БТР-90 на заводских испытаниях. Машина отличается конструкцией волноотражательного щита Источник изображения: warspot.ru

Башня 675сб120-01. Спереди видна бронировка прицела наводчика-оператора БПК-3-42, по центру — пусковая установка ПТРК "Конкурс" с ракетой 9М113, справа — гранатомет АГ-17 в бронировке Источник изображения: warspot.ru

Прицел 1ПЗ-13 в рабочем положении Источник изображения: warspot.ru

Лазерный инфракрасный осветитель ОУ-6 Источник изображения: warspot.ru

Автомат установлен в бойнице для ведения огня Источник изображения: warspot.ru

Третий образец БТР-90, вид сзади. Видны открытые выходные заслонки водомётов Источник изображения: warspot.ru

С третьего образца ГАЗ-5923 обзавёлся своими собственными шинами. Дело в том, что шины ОИ-25 от грузовых автомобилей "Урал", установленные на первом опытном образце, были диагональными и имели ярко выраженную направленность рисунка протектора. Для боевой машины, имеющей реверсивную трансмиссию, в КБ Кировского шинного завода разработали специальные шины КИ-133, имеющие симметричный рисунок протектора. Эти радиальные шины обладали большей надёжностью и прочностью, что для бронетранспортёра было важно. Кроме того, боестойкость таких шин оказалась несравнимо выше, чем у обычной грузовой резины: КИ-133 не боялись прострела пулями и мелкими осколками и позволяли проехать с полной потерей давления до 200 км.

Колёсный движитель "Ростка" отличался завидной надёжностью и боевой живучестью: с некоторыми ограничениями машина могла двигаться при потере половины колёс. Чтобы обездвижить бронетранспортёр, нужно было выбить все четыре колеса одного борта, или все четыре колеса двух передних или двух задних осей, что было фактически невозможно.

Следующие две машины выпустили в 1997 году. Предварительные испытания, проведённые, в том числе и в НИИ БТ, показали, что концепция бронетранспортёра верна и имеет достаточные резервы модернизации. Машины получили слегка изменённый бронекорпус. Самым заметным отличием стали ступеньки, приваренные на передних скулах корпуса. Один из образцов, переданный на испытания в НИИ АТ в Бронницах, получил бампер с фарами по типу обычного автомобиля, при этом светотехника из трёх фар типа ФГ-125 осталась на месте. Освещённость, даваемая такими фарами, при движении по дорогам общего пользования была недостаточной, поэтому уже на втором опытном образце дополнительно смонтировали две фары на верхнем лобовом листе. Однако они оказались слишком высоко, поэтому и появилась идея с бампером.

Боевое отделение было несколько приподнято, для чего в районе подбашенного листа увеличили высоту корпуса. Однако боевое отделение БМП-2 уже морально устарело, поэтому конструкторы искали пути повышения боевых свойств БТР-90. Одним из направлений стало применение боевого отделения Б08Я01 "Бахча-У" разработки Тульского конструкторского бюро приборостроения. Боевое отделение изначально создавалось для модернизации парка БМД-3. Комплекс вооружения остался таким же, но с модернизированной системой управления огнём, а также с применением новых боеприпасов.

Рабочее место механика-водителя Источник изображения: warspot.ru

Сварная башня новой конструкции обладала гораздо лучшей защищённостью со всех ракурсов. У наводчика-оператора установили круглосуточный прицел с тепловизионным каналом и лазерным дальномером. Командир получил панорамный прицел с независимой двухплоскостной высокоточной стабилизацией поля зрения. Предусматривался автомат сопровождения цели, работающий в тепловизионном и телевизионном каналах, новые стабилизатор вооружения и баллистический вычислитель. Это позволило повысить точность ведения огня — как по наземным, так и по воздушным целям.

Для снижения энергопотребления системы управления огнём твердотельный Nd:YAG-лазер на алюмо-иттриевом гранате заменили диодным лазером. В боекомплекте ПТУР 9М117 "Кан" заменили на 9М117М "Аркан" с повышенной за счёт применения тандемной боевой части до 750 мм бронепробиваемостью. Были введены новый 100-мм и 30-мм снаряды.

Установка гранатомёта АГ-17 Источник изображения: warspot.ru

Открытая крыша МТО. Вид на радиаторы охлаждения Источник изображения: warspot.ru

Открытая крыша МТО. Вид на двигатель Источник изображения: warspot.ru

Вид на башню сзади. Хорошо виден бронекороб для укладки гранат к АГ-17 Источник изображения: warspot.ru

БТР-90 №2Б12ЛТ1932 выпуска декабря 2004 года на выставке МВСВ-2008. Корпус уе изменён: видны переднее крыло с усилителями, которые можно использовать как ступеньки, и волноотражательный щит новой конструкции. Бронирование разнесенное. Башня 675-сб119 с прицелом БПК-2-42, с надбоем, но без АГ-17 Источник изображения: warspot.ru

Та же машина, вид сзади. Хорошо видны водомёты, вынесенные за пределы корпуса Источник изображения: warspot.ru

БТР-90 №2Б12ЛТ1931 выпуска декабря 2004 года с БМ Б05Я01 "Бережок". Алабино. 2008 г. Источник изображения: warspot.ru

Боевое отделение получилось удачным, боевые возможности в сравнении с боевым отделением БМП-2 заметно возросли. Было принято решение проработать применение "Бахчи-У" на других носителях, одним из которых и стал БТР-90. Для размещения боевого отделения "Бахча-У" пришлось ещё выше поднять подбашенный лист, вследствие чего высота машины вновь увеличилась. Испытания в НИИ БТ в Кубинке показали, что боевые возможности БТР-90А, как неофициально назвали БТР с "Бахчой", заметно возросли. Появилась идея предложить бронетранспортёр с новым боевым модулем на экспорт.

"Ростки" в пустыне

В 2001 году БТР-90 с "Бахчой" представили на выставке IDEX-2001. Машина произвела большое впечатление на иностранцев, поскольку колёсный бронетранспортёр с комплексом вооружения от полноценной боевой машины пехоты с основным орудием практически танкового калибра, вооружённый также автоматической пушкой и ПТРК, сулил огромные перспективы. Главкомат сухопутных войск армии ОАЭ планировал в будущем замену закупленных в 1992–2000 гг. БМП-3 перспективными боевыми машинами пехоты, желательно колёсными. БТР-90 же более соответствовал концепции БМП.

Панорамный прицел командира с двухплоскостной стабилизацией линии визирования, телевизионным и дальномерным каналами Б8К2 Источник изображения: warspot.ru

Комбинированный прицел наводчика Б09С02 Источник изображения: warspot.ru

Правый пусковой блок ПТРК "Корнет" Источник изображения: warspot.ru

Вид на башню слева. Хорошо видны автоматический гранатомёт АГ-30М и левый пусковой блок ПТРК "Корнет" Источник изображения: warspot.ru

Десантное отделение БТР-90 с боевым модулем "Бережок" Источник изображения: warspot.ru

БТР-90 с боевым модулем "Бережок" на полигоне 2-й гв.мсд, 2008 год Источник изображения: warspot.ru

Шестой образец БТР-90 на полигоне в Кубинке. Хорошо виден вынесенный водомётный движитель Источник изображения: warspot.ru

Была достигнута договорённость о проведении сравнительных испытаний БТР-90 с конкурентами на территории ОАЭ. Первый этап испытаний выявил, что шины КИ-133 не совсем подходят для пустыни. Срочно был поставлен комплект шин "Мишлен" 14R20 XZL TL, после чего БТР-90 показал лучшие результаты заездов в песках. По результатам испытаний в ОАЭ машиной также очень заинтересовался Кувейт, для которого разработали достаточно обширная программа испытаний — в частности, даже поднимался вопрос, можно ли использовать кондиционер совместно с системой защиты от оружия массового поражения. Однако по разным причинам до реальных испытаний в Кувейте дело не дошло.

Экспортные возможности БТР-90 были очень велики. Прорабатывался вопрос монтажа на него спаренной установки комплекса "Конкурс", ПТРК "Конкурс-М", прицела командира ТКН-АИ, прицельного комплекса наводчика-оператора ПНК-2-42. По требованию заказчика можно было установить боевую информационно-управляющую систему БИУС-1, комплекс защиты от высокоточного оружия "Штора-1", кондиционер японской фирмы "Санден", средства связи семейства Р-168 или зарубежного производства.

БТР-90А с БМ Б08Я01 "Бахча-У" на показе в Кубинке. 2002 год. Хорошо виден нелепый бампер с фарами, смонтированный на нижнем лобовом листе Источник изображения: warspot.ru

На следующих образцах машины для повышения уровня защиты устанавливалась разнесённая броня. Её применение позволило значительно повысить защищённость корпуса — в первую очередь, от кумулятивных боеприпасов. Применение дополнительной брони на задней части корпуса привело к тому, что крышки выходных отверстий водомётов получились заблокированы. В итоге водомёты вынесли из корпуса и расположили в отдельных бронекорпусах. Это уменьшило радиус поворота на плаву, а также снизило вероятность заиливания входных трактов водомётных движителей в болотистых водоёмах. В последующих модификациях разнесённое бронирование, водомётные колонки, БИУС, а также система спутниковой навигации "Трона-1" стали стандартными.

Работы по дальнейшему повышению огневой мощи БТР-90 привели к установке нового боевого отделения Б05Я01 "Бережок" (675-сб123). Основной изюминкой этого боевого отделения стало применение ПТРК "Корнет", четыре ракеты которого смонтировали в бронированных пакетах по бокам башни. Основными преимуществами применения "Корнета" являлись увеличенная до 5500 метров дальность стрельбы и отсутствие необходимости перезарядки пусковой установки. Все четыре ракеты боекомплекта были готовы к стрельбе.

Пятый образец БТР-90 на показе в Кубинке, 2002 год Источник изображения: warspot.ru

Та же машина. Башня, вид слева. Хорошо видна тяга, соединяющая АГ-17 с основным комплексом вооружения Источник изображения: warspot.ru

Та же машина. Слева от гранатомёта виден короб для звеньев Источник изображения: warspot.ru

БТР-90 №Щ07ЛТ2303 выпуска июля 1994 года. После проведения испытаний в НИИ БТ машина попала в музей и сейчас экспонируется в парке "Патриот" Источник изображения: warspot.ru

Та же машина, вид сзади. На корме ещё только два лючка заправочных горловин топливных баков — в дальнейшем появилась третий Источник изображения: warspot.ru

Пятый образец БТР-90 на территории в/ч 75221 во время проведения полигонных испытаний, 2001 год Источник изображения: warspot.ru

Шестой образец БТР-90 на полигоне в Кубинке. По сравнению с пятым образцом изменена бронировка АГ-17 Источник изображения: warspot.ru

В Б05Я01 применялся усовершенствованный комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях, тепловизионным и лазерным дальномерным каналами, а также каналом наведения ПТУР. Артиллерийская часть вооружения получила замену гранатомёта АГ-17 на АГ-30М с независимым приводом вертикального наведения и боекомплектом 300 гранат. Боевая эффективность машины выросла по сравнению со стандартным вариантом с использованием боевого отделения 675-сб120-01 более че в три раза. Кроме того, механик-водитель получил новый прибор ночного видения ТВН-10.

Для повышения подвижности было предложено попробовать перекомпоновать трансмиссию с использованием двигателя УТД-32Т, который является форсированным до 660 л.с. вариантом двигателя УТД-29, применённого на БМП-3. Для этого пришлось полностью переделать кормовую часть корпуса, поскольку УТД-32Т имел высоту почти на 30 см больше, чем 2В-06-2М. Был сделан опытный корпус под установку нового двигателя, но машину полностью собрать не успели.

Шестой образец БТР-90 на выставке МВСВ-2006 Источник изображения: warspot.ru

БТР-90 предполагался не просто как бронетранспортёр, а как базовая машина для целого семейства образцов военной техники. В частности, предполагалось разместить боевое отделение самоходной артиллерийской установки "Вена" на шасси БТР-90. Однако без дополнительных мероприятий по уменьшению раскачки при стрельбе это оказалось невозможны. Тем более не удалось сделать модификацию самоходной артиллерийской установки "Спрут-СД", поскольку угол безопасного ведения огня без опасности опрокидывания машины оказался очень небольшим.

По теме "Сухожилие" в нескольких вариантах оснащения был разработан проект боевой медицинской машины, но поскольку исполнитель затянул сроки изготовления, работы остановили. Был также разработан проект шасси 5923Ш с увеличенным объёмом и грузоподъёмностью для монтажа различных объектов вооружения и военной техники — в основном, командно-штабных машин, узлов связи, БРЭМ и т.д. Грузоподъёмность шасси увеличилась до 10,5 тонн, а полная масса возросла до 24 тонн. Поскольку в дальнейшем тему "Росток" закрыли, это шасси не вышло из состояния эскизного проекта.

Фиаско в шаге от серии

Тем не менее, по результатам многолетних испытаний, в том числе и на Северном Кавказе, ГАЗ-5923 рекомендовали к принятию на вооружение и постановке на серийное производство. Приказом МО РФ №324 от 9 июня 2008 года БТР-90 был принят на вооружение Вооружённых Сил Российской Федерации. При принятии на вооружение "Ростку" присвоили обозначение К-1-7, но оно не прижилось — все продолжали называть его БТР-90.

Испытание на десантирование в Балтийске: выход с десантного корабля проекта 1176. На машине установлены воздухопитающие трубы для движения на плаву Источник изображения: warspot.ru

Несмотря на комплекс вооружения от БМП, бронетранспортёр оставался бронетранспортёром. В техническом описании говорилось: "Изделие К-1-7 — четырёхосный бронетранспортёр со всеми ведущими колёсами, способный следовать за танками, с ходу преодолевать окопы, траншеи и водные преграды, оборудованный 10 посадочными местами для размещения и работы боевого расчёта в составе командира отделения (машины), механика-водителя, наводчика (оператора) и семи мотострелков".

На Арзамасском машиностроительном заводе началась подготовка к серийному производству. По плану серийные машины должны были пойти в войска с 2011 года, однако Минобороны, возглавляемое А.Э. Сердюковым, приняло курс на перевооружение армии самыми перспективными разработками, которых подчас ещё даже не существовало в металле. Судьбы многих машин, практически готовых к массовому поступлению в войска, были перечёркнуты — в их число попал и БТР-90. Жирную точку на его судьбе поставил заместитель министра обороны по вооружению В.А. Поповкин, который заявил, что вообще не представляет, как солдат будет на ходу выбегать из бронетранспортёра через боковой люк.

Экспортный вариант двухтрубной пусковой установки ПТРК "Конкурс" Источник изображения: warspot.ru

В 2010 году было официально объявлено, что в связи с пересмотром концепции строительства и перевооружения сухопутных войск БТР-90 не будет включён в план госзаказа на 2011–2020 гг. Обоснованием этого стало принятое решение о разработке бронетранспортёра с переднемоторной компоновкой и возможностью заднего выхода десанта по теме "Гильза".

Концепция бронетранспортёра с задним выходом для мотострелков значительно ограничивает тактику его боевого применения. Выход назад оправдан только в случае лобового боевого столкновения двух противоборствующих группировок — тогда бронетранспортёр расположен к противнику фронтально, и десант может покинуть машину под защитой корпуса. Однако в современных боевых действиях при борьбе с незаконными вооружёнными формированиями в городе или горной местности, при нападении на машину из засады, при подрыве на мине и т.д. такое применение сложно назвать оптимальным. В перечисленных случаях наиболее безопасным будет выход из машины в сторону, противоположную основному огневому воздействию, а это чаще всего другой борт, а не корма.

Пятый образец БТР-90 на заводских испытаниях Источник изображения: warspot.ru

Впрочем, это уже никого не интересовало: БТР-90 был уничтожен во всех смыслах. Отказ от серийного производства для ВС РФ сразу поставил жирный крест на экспортных перспективах "Ростка", поскольку первый вопрос, который задаёт иностранный заказчик — есть ли такая машина в российской армии? В итоге, контракт на поставку 600 (по некоторым данным, 700) бронетранспортёров для армии ОАЭ России не достался.

В общей сложности было построено 12 экземпляров БТР-90. Один из них, с №Ш07ЛТ2303, выставлен сейчас в парке "Патриот". Остальные оставшиеся после испытаний машины находятся в Нижнем Новгороде и Арзамасе. Одна из ранних машин №Ш07ЛТ2302 стала исследовательской базой для НИОКР "Крымск" по созданию боевой колёсной машины с электротрансмиссией, но это уже совсем другая история.

Источники и литература:

Изделие К-1-7. Техническое описание Изделие К-1-7. Инструкция по эксплуатации Рекламный паспорт бронетранспортёра БТР-90, 2005 Паспорт экспортного облика бронетранспортёра БТР-90, 2005 Комплекс вооружения с системой управления оружием и управляемым вооружением "Корент-Э". Рекламный паспорт, 2007 Боевая машина десанта БМД-4М. Рекламный паспорт, 2013 Сергей Суворов. Растоптанный "Росток" / "Обозрение армии и флота" — 2012 — №6

Александр Кощавцев