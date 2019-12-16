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ЦАМТО

В ООН приняли резолюцию России по контролю над вооружениями

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ООН
ООН.
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

ЦАМТО, 13 декабря. Генассамблея ООН приняла внесенную Россией резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, передает "РИА Новости".

Решение было принято на фоне выхода США из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и испытании ранее запрещенных этим договором ракет, а также неясной судьбы договора СНВ-3, отмечает агентство.

Резолюция под названием "Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению" призывает все государства-участники соответствующих договоров выполнять все положения этих соглашений в полном объеме.

Авторы призывают продолжать прикладывать усилия по укреплению системы договоров в области контроля над вооружениями.

Согласно документу, Генассамблея ООН считает, что любые действия, подрывающие систему договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, подрывают глобальную стабильность и международную безопасность.

Авторы просят генсека ООН продолжать помогать сохранению целостности таких договоров и поощряют разработку государствами дополнительных мер, которые могут способствовать заключению дополнительных соглашений такого рода, передает "РИА Новости".

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Страны
Россия
США
Компании
ООН
Проекты
РСМД
СНВ-3
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