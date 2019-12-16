В ООН приняли резолюцию России по контролю над вооружениями

ЦАМТО, 13 декабря. Генассамблея ООН приняла внесенную Россией резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, передает "РИА Новости".

Решение было принято на фоне выхода США из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и испытании ранее запрещенных этим договором ракет, а также неясной судьбы договора СНВ-3, отмечает агентство.

Резолюция под названием "Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению" призывает все государства-участники соответствующих договоров выполнять все положения этих соглашений в полном объеме.

Авторы призывают продолжать прикладывать усилия по укреплению системы договоров в области контроля над вооружениями.

Согласно документу, Генассамблея ООН считает, что любые действия, подрывающие систему договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, подрывают глобальную стабильность и международную безопасность.

Авторы просят генсека ООН продолжать помогать сохранению целостности таких договоров и поощряют разработку государствами дополнительных мер, которые могут способствовать заключению дополнительных соглашений такого рода, передает "РИА Новости".