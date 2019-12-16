ВС Германии получили первый поисково-спасательный вертолет H-145

ЦАМТО, 13 декабря. Компания Airbus Helicopters объявила о передаче Федеральному ведомству по вооружению, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) Германии первого вертолета H-145.

Согласно контракту, Германии будут поставлены семь новых легких поисково-спасательных вертолетов H-145.

Поставка первой машины была выполнена на несколько месяцев раньше оговоренного контрактом срока. Первоначально сообщалось о намерении передать первый вертолет в середине 2020 года. Как планируется, оставшиеся 6 вертолетов будут поставлены ВС Германии к началу 2021 года.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2018 года BAAINBw заключило с Airbus Helicopters контракт на поставку 7 вертолетов H-145 LUH SAR (Light Utility Helicopter Search and Rescue), предназначенных для замены эксплуатирующихся с 1970-х гг. поисково-спасательных UH-1D Вооруженных сил страны.

Новые вертолеты будут размещены на базах в Нидерштеттене, Хольцдорфе и Нерфенихе. Компания Airbus Helicopters также будет отвечать за материальное обеспечение, ремонт и техническое обслуживание машин.

Стоимость поставки не раскрывалась, но в конце ноября 2018 года бюджетный комитет Бундесвера утвердил выделение на закупку 7 легких многоцелевых поисково-спасательных вертолетов (LUH-SAR) компании Airbus Helicopters 72,4 млн. евро.

В рамках соглашения с Федеральным министерством транспорта Бундесвер отвечает за поисково-спасательные операции в случае авиационных происшествий на территории Германии. Поэтому парк поисково-спасательных вертолетов находится в режиме постоянной готовности. Вертолеты также могут использоваться в национальных операциях по ликвидации последствий стихийных бедствий. Эксплуатирующиеся ВС Германии UH-1D были приняты на вооружение в начале 1970-х гг.

Новые поисково-спасательные вертолеты H-145 будут оснащены камерами с высоким разрешением, прожекторами, системами обнаружения аварийных маяков, полным комплектом медицинского оборудования, спасательными лебедками и грузовыми крюками, которые можно использовать для крепления баков для тушения пожаров.

Как заявлено, новые H-145 позволят унифицировать парк легких вертолетов Бундесвера. Ранее 15 вертолетов H-145M, представляющих собой военную версию H-145, были поставлены Бундесверу, начиная с 2015 года.

Для справки: H-145M также заказаны ВС Сербии, Венгрии, Таиланда и Люксембурга.

С учетом того, что в ближайшее время планируется снять с вооружения ВС Германии около 40 устаревших UH-1D, не исключен заказ дополнительных вертолетов H-145.