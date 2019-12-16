ЦПК направил Рогозину предложения по перспективному аварийному запасу космонавтов

Как сообщил замначальника управления ЦПК Виктор Рень, после принятия руководством Роскосмоса решения по НАЗ предложения будут изучаться вместе со специалистами РКК "Энергия"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) разработал состав перспективного носимого аварийного запаса (НАЗ) космонавтов. Сейчас предложения направлены в Роскосмос, сообщил в интервью ТАСС заместитель начальника управления ЦПК по экстремальным видам подготовки Герой Российской Федерации Виктор Рень.

"Предложения по перспективному НАЗ космонавта мы разработали и оформили, отдали нашему руководству, руководство отправило генеральному директору госкорпорации "Роскосмос", - отметил Рень.

По словам замначальника управления ЦПК, после принятия руководством госкорпорации решения по НАЗ предложения будут изучаться вместе со специалистами Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".

"Я думаю, в январе-феврале следующего года будем обсуждать комплект НАЗ нового поколения вместе с заинтересованными сотрудниками из ЦНИИмаш, РКК "Энергия", НПП "Звезда", ИМБП", - сказал Рень.

Сейчас в НАЗ входит продуктовый запас, лагерное снаряжение, средства радиосвязи и сигнализации, медикаменты, тепло- и гидрокостюмы и вспомогательные средства, среди которых нитки, страховочный шнур, ремень и прочее. В него упаковывается минимальный набор инструментов, материалов, продуктов питания, лекарств, которые необходимы для выживания космонавтов в случае нештатной ситуации.

Сейчас в России разрабатывается перспективный пилотируемый корабль "Орел", ранее известный как "Федерация". Его первый запуск без экипажа запланирован на 2023 год с космодрома Восточный. В 2024 году, также без космонавтов, "Орел" выполнит второй полет с последующей стыковкой с МКС. Пилотируемые полеты корабля планируется начать в 2025 году.