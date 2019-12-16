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ТАСС

ЦПК направил Рогозину предложения по перспективному аварийному запасу космонавтов

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Центр подготовки космонавтов
Центр подготовки космонавтов.
Источник изображения: Фото: Центр подготовки космонавтов/РОСКОСМОС

Как сообщил замначальника управления ЦПК Виктор Рень, после принятия руководством Роскосмоса решения по НАЗ предложения будут изучаться вместе со специалистами РКК "Энергия"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) разработал состав перспективного носимого аварийного запаса (НАЗ) космонавтов. Сейчас предложения направлены в Роскосмос, сообщил в интервью ТАСС заместитель начальника управления ЦПК по экстремальным видам подготовки Герой Российской Федерации Виктор Рень.

"Предложения по перспективному НАЗ космонавта мы разработали и оформили, отдали нашему руководству, руководство отправило генеральному директору госкорпорации "Роскосмос", - отметил Рень.

По словам замначальника управления ЦПК, после принятия руководством госкорпорации решения по НАЗ предложения будут изучаться вместе со специалистами Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".

"Я думаю, в январе-феврале следующего года будем обсуждать комплект НАЗ нового поколения вместе с заинтересованными сотрудниками из ЦНИИмаш, РКК "Энергия", НПП "Звезда", ИМБП", - сказал Рень.

Сейчас в НАЗ входит продуктовый запас, лагерное снаряжение, средства радиосвязи и сигнализации, медикаменты, тепло- и гидрокостюмы и вспомогательные средства, среди которых нитки, страховочный шнур, ремень и прочее. В него упаковывается минимальный набор инструментов, материалов, продуктов питания, лекарств, которые необходимы для выживания космонавтов в случае нештатной ситуации.

Сейчас в России разрабатывается перспективный пилотируемый корабль "Орел", ранее известный как "Федерация". Его первый запуск без экипажа запланирован на 2023 год с космодрома Восточный. В 2024 году, также без космонавтов, "Орел" выполнит второй полет с последующей стыковкой с МКС. Пилотируемые полеты корабля планируется начать в 2025 году.

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Россия
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Роскосмос
ЦНИИмаш
ЦПК Гагарина
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