Российские военные гидрографы открыли новые коралловые острова в Красном море

Москва. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Четыре ранее неизвестных участка суши обнаружил экипаж гидрографического судна (ГС) "Донузлав" при проведении исследований в Чёрном, Средиземном и Красном морях, сообщил в пятницу Черноморский флот (ЧФ).

"Во время экспедиции черноморцы очертили сразу четыре ранее неизвестных участка суши, обнаруженные в Красном море, и исследовали три острова", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

"В связи с тем, что обследование данной акватории гидрографы ЧФ предыдущий раз осуществили в 1911 году, итогом проведения работ стало открытие коралловых островов, обновление картографической информации и заполнение так называемых "белых пятен" на участках моря, которые ранее не обследовались", - информирует штаб ЧФ.

По его данным, результаты новых исследований переданы в центральное картографическое производство Военно-морского флота и будут использованы для корректировки навигационных карт для обеспечения безопасного плавания военных кораблей и гражданского судоходства.

"За 99 дней похода экипаж "Донузлава" прошёл более 5,5 тыс. морских миль, обследовал и выполнил промеры акватории, площадью около 7 тыс. квадратных километров в Чёрном, Средиземном и Красном морях", - сказано в сообщении.