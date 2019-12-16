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Слишком тяжел для полета на Луну

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Источник изображения: vpk-news.ru

Разрабатываемый в России пилотируемый космический корабль "Орел", предназначенный для полетов к Луне, оказался на две тонны тяжелее, чем ограничение по массе, утвержденное "Роскосмосом".

Об этом говорится в материалах Ракетно-космической корпорации "Энергия" (разработчик и изготовитель корабля), имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Превышение массы пилотируемого транспортного корабля на 2,3 т", - отмечается в материалах.

Больше нужного весят практически все системы корабля. Например, вес кабельной сети оказался тяжелее на 201 килограмм, система жизнеобеспечения превысила норму на 109 килограммов, двигательная установка - на 107, система стыковки - на 90.

По расчетам РКК "Энергия" при сохранении текущей массы оборудования, корабль будет весить 22 тонны 343 килограмма. При этом в техническом проекте на разработку корабля, документе, утверждаемом "Роскосмосом", указана необходимость уложиться в 19 тонн 848 кмлограммов. Именно от этих параметров отталкиваются разработчики ракеты "Ангара" и сверхтяжелой ракеты "Енисей", которые будут использоваться для летных испытаний корабля и его полетов к Луне. 

Ранее представители"Роскосмоса" многократно указывали в своих презентациях, что ракета сверхтяжелого класса "Енисей" создается исходя из необходимости доставки к Луне 20-тонного корабля "Орел".

В этой связи РКК "Энергия" разработало меры по снижению массы корабля с более чем 22 тонн до 21 тонны 200 килограммов. Хотя и текущий перегруз на 2,3 тонны, как отмечается в материалах РКК "Энергия", не мешает летным испытаниям корабля на ракете "Ангара-А5П". Грузоподъемности носителя достаточно, чтобы вывести "Орла" на околоземную орбиту.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
Луна
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