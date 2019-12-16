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Военно-промышленный курьер

20 калининградских новобранцев будут служить "по науке"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Группа призывников направлена в научно-производственную роту Балтийского флота.

Для прохождения в этом подразделении военной службы по призыву были отобраны 20 молодых людей, проживающих на территории Калининградской области. Все они имеют высшее и среднее профильное образование.

Место службы "ученых в погонах" – Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", который строит корабли для ВМФ России. Большую часть времени военнослужащим научно-производственной роты предстоит повышать квалификацию, работая по своим гражданским специальностям – кораблестроителями, судовыми трубопроводчиками, сварщиками. Разместят новобранцев на базе дивизиона строящихся и ремонтирующихся кораблей БФ.

В настоящее время в Вооруженных Силах сформировано уже более 15 научных и научно-производственных рот, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. Такие подразделения создаются под конкретные задачи на базе оборонных предприятий, научно-исследовательских учреждений Министерства обороны и военных вузов.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Янтарь ПСЗ
Проекты
БФ
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