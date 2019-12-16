Генассамблея ООН приняла три резолюции России о демилитаризации космоса

Три российские резолюции о демилитаризации космоса приняла Генассамблея ООН, сообщает 13 декабря "РИА Новости".

Первый документ содержит призыв к государствам взять на себя политические обязательства "о неразмещении первыми оружия в космосе" и, тем самым, предотвратить возможную гонку вооружений в этой сфере.

Вторая озаглавлена "Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве".

Третья резолюция рекомендуют государствам-членам ООН представлять информацию о том, какие практические шаги они предпринимают, чтобы повысить степень транспарентности и укрепления доверия в космосе.

29 октября заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов в ходе выступления в рамках Первого комитета Генассамблеи ООН заявил, что Россия озабочена числом американских спутников в космосе.

По его словам, группировка спутников США численностью более 1000 единиц сопоставима с космическими группировками остальных стран, вместе взятых.

11 октября на саммите СНГ в Ашхабаде президент России Владимир Путин подчеркнул, что размещение оружия в космосе еще более опасно для глобальной безопасности, чем развертывание ракет средней дальности на Земле.