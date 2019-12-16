Forbes (США): новейшая российская подлодка не похожа ни на одну действующую американскую

Эксперт в области методов и способов ведения боевых действий под водой рассказывает о новой российской подлодке, возможностях и перспективах её применения, отличиях от атомных подводных лодок, что в определенных случаях становится значительным преимуществом.

Существует один аспект в действиях подводных лодок, по которому российский Военно-морской флот и Военно-морские силы США занимают совершенно разные позиции. Новейшая российская подводная лодка Б-274 "Петропавловск-Камчатский", принятая недавно на вооружение, является иллюстрацией существующего отличия. Она не похожа ни на одну американскую субмарину, потому что у нее обычный двигатель, а это означает, что у нее нет атомного реактора. Для сравнения - Соединенные Штаты в последний раз приняли на вооружение неатомную подводную лодку в 1950-х годах.

Эта новая российская подводная лодка является модернизированным вариантом подводного корабля класса "Кило" (собирательное обозначение НАТО для двух проектов российских подводных лодок: "Палтус" и "Варшавянка", - прим. редакции ИноСМИ). Она использует свинцово-кислотные аккумуляторы усиленного типа для обеспечения работы двигателя. Эти аккумуляторы периодически перезаряжаются с помощью дизельного генератора, и такого рода энергетическая установка получила название дизель-электрическая.

Последней неатомной подводной лодкой Военно-морских сил США стала субмарина класса "Барбел" (Barbel), строительство которой продолжалось с 1956 года по 1958 год. После этого в Соединенных Штатах строились только атомные подводные лодки. Одна из причин состоит в том, что американские субмарины должны преодолевать большие расстояния от своих баз до того места, где необходимо их присутствие. Атомные субмарины имеют практически неограниченный радиус действия, поэтому главным ограничителем длительности их миссии являются люди. Патрулирование, продолжительность которого превышает один месяц, является обычным делом для атомных подводных лодок, а иногда плавание продолжается значительно дольше. Что касается большинства обычных субмарин, то миссии большинства из них рассчитаны на несколько недель.

Кроме того, атомные подводные лодки имеют более быстрый ход, а также обладают дополнительной электрической энергией, которая может быть использована для питания больших гидроакустических комплексов. На открытой воде это делает их намного смертоноснее, потому что они способны обнаружить противника на большем расстоянии и могут быстрее занять нужную позицию или выйти из сложной ситуации. Не только Соединенные Штаты полностью отказались от использования обычных подводных лодок. То же самое сделали Королевский военно-морской флот Великобритании и Военно-морские силы Франции.

Первая и наиболее очевидная сильная сторона обычных подводных лодок состоит в том, что они меньше по размеру и поэтому дешевле. Кроме того, дешевле обходится содержание ее команды. А еще такая подводная лодка может отключить почти все свои системы и тихо лечь на дно, после чего ее исключительно сложно обнаружить.

Кроме того, с учетом географического положения России, многие ее подводные лодки несут патрульную службу недалеко от своих баз. Особенно верно это в отношении Балтийского и Черноморского флотов. Обычные подводные лодки размещаются на всех российских флотах, в том числе в обширном Тихом океане, куда и направляется Б-274.

В отличие от многих других стран, Россия еще не начала использовать воздухонезависимые двигатели. Это означает, что подводные корабли класса "Кило", а также более современные, класса "Лада", должны подниматься ближе к поверхности для более частого включение своих дизельных установок. Воздухонезависимые двигатели позволяют подводной лодке обходиться без всплытия. Это расширяет радиус ее действия в подводном положении, а также увеличивает малозаметность. Появлялись сообщения о том, что подводные лодки класса "Лада" получат воздухонезависимые энергетические установки, однако эти планы еще только предстоит реализовать.

Таким образом, российский Военно-морской флот все еще делает ставку на более ограниченные в своих действиях обычные подводные лодки, которые являются дополнением к атомному подводному флоту. Бесшумность этих подводных лодок дает им преимущество в некоторых сценариях - в том числе на небольших глубинах.

Эйч-Ай Саттон (H I Sutton)