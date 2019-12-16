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Интерфакс-АВН

ГА ООН приняла резолюцию по укреплению системы договоров по контролю над вооружениями и нераспространению

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Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке.
Источник изображения: Global Look Press/Johannes Schmitt-Tegge

Нью-Йорк (ООН). 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла предложенную Россией резолюцию по укреплению и развитию системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.

Документ поддержали 179 стран, включая США. Три страны решили воздержаться - Украина, Грузия и Палау. Ни одно государство не проголосовало "против".

Ранее в ноябре резолюцию одобрили практически единогласно в Первом Комитете ООН по вопросам разоружения и международной безопасности.

В документе, авторами которого являются Россия, Китай, Сирия, Белоруссия, Ангола, Боливия, Бурунди, Венесуэла, Камбоджа, Куба, Никарагуа, содержится "призыв продолжать усилия по укреплению системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению и сохранению ее целостности и действенности для поддержания глобальной стабильности и международного мира и безопасности".

В тексте также подчеркивается "первостепенная важность полного и строгого осуществления, укрепления и развития договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению".

"Полное осуществление государствами-членами существующих договоров и соглашений, участниками которых они являются, (...) вносят вклад в улучшение отношений между государствами и укрепление существующей системы таких договоров и соглашений, а также международного мира и безопасности", - отмечается в документе.

В резолюции содержится просьба к генеральному секретарю ООН "продолжать оказывать помощь, которая может потребоваться для защиты целостности договоров и соглашений по контролю вооружениями, разоружению и нераспространению и для укрепления системы таких договоров и соглашений".

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Ангола
Белоруссия
Боливия
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Венесуэла
Грузия
Камбоджа
Китай
Куба
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Никарагуа
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