Испытание прототипа американской баллистической ракеты средней дальности

Военно-воздушные силы США совместно с Управлением стратегических возможностей (Strategic Capabilities Office - SCO) министерства обороны США 12 декабря 2019 года провели первое летное испытание опытного образца неядерной баллистической ракеты средней дальности наземного базирования с авиабазы Ванденберг (штат Калифорния). Опытовая ракета была запущена с наземной испытательной пусковой установки и упала в заданном районе в Тихом океане, пролетев более 500 км.

Опытный образец американской баллистической ракеты средней дальности наземного базирования перед ипытательным запуском с авиабазы Вандерберг (Калифорния), 12.12.2019 (с) кадр из видео ВВС США

ВВС США заявили, что "собранные данные и выводы по результатам данного испытания послужат основой для развития министерством обороны будущего ракетного потенциала средней дальности. Объединенная группа правительства и промышленности начала работу после того, как США приостановили свои обязательства по Договору о ракетах средней и меньшей дальности в феврале 2019 года, и произвела запуск в течение девяти месяцев после присуждения контракта".

Со стороны bmpd напомним, что в марте 2019 года после приостановки США своего участия в Договоре РСМД министерство обороны США объявило, что планирует провести в ноябре первое испытание перспективной баллистической ракеты средней дальности.

Ранее в 2018 года в презентации армии США о перспективных дальнобойных системах вооружения фигурировала перспективная ракета Strategic Fires Missile с дальностью от 500 до 2250 км. Изображение этой ракеты в презентации весьма схоже с обликом ракеты, испытанной 12 декабря 2019 года.

Пока что сообщается мало подробностей относительно ракеты, испытанной 12 декабря, однако, согласно американским публикациям, подрядчиком в разработке этой ракеты выступила Northrop Grumman Innovation Systems - бывшая корпорация Orbit ATK, поглощенная Northrop Grumman в 2018 году. Предположительно, основой ракеты послужила производившаяся Orbit ATK твердтопливная ускорительная ступень Castor IVВ, которая использовалась в американских баллистических ракетах-мишенях, вызывавших ранее критику российской стороны, рассматривавшей эти ракеты-мишени как прототипы ракет средней дальности, нарушающие положения Договора РСМД. Теперь российская критика выглядит недалекой от истины, хотя формально Castor IVВ в настоящее время числится снятой с производства.

Другим вариантом являются производимые Northrop Grumman Innovation Systems (Orbit ATK) твердотопливные ступени серии Orion, используемые в ракетах-носителях Pegasus, Taurus и Minotaur и противоракетах GBI. В каталоге ракетных двигателей Northrop Grumman от июня 2018 года в качестве объекта применения ступеней Orion числится, помимо прочего, некая баллистическая ракета средней дальности (IRBM) с первой ступенью Orion 50S XLG (с удиненными соплами) и со второй ступенью Orion 50 XLТ. Фактически данная комбинация ступеней используется в ракете-носителе Taurus Lite и противоракете GBI.

Также, предположительно, испытанная 12 декабря ракета оснащена маневрирующей моноблочной боевой частью (MARV), внешне подобной боевой части ракеты Pershing II, ликвидированной по Договору РСМД.

Испытательный запуск опытного образца американской баллистической ракеты средней дальности наземного базирования с авиабазы Вандерберг (Калифорния), 12.12.2019 (с) кадр из видео ВВС США

Презентация армии США 2018 года о перспективных дальнобойных системах вооружения, включая баллистическую ракету средней дальности Strategic Fires Missile с дальностью от 500 до 2250 км (с) армия США (via www.thedrive.com )

Видео испытания 12 декабря 2019 года: