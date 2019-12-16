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Известия.ru

Названы самые мощные ВВС в мире

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Военно-космические силы (ВКС) России вошли в список самых мощных военных авиафлотов в мире. Рейтинг World Air Forces 2020 опубликовало британское издание Flight International.

Аналитики поставили РФ на второе место, отметив, что по численности авиапарка страна уступает США. Так, по состоянию на декабрь 2019 года в состав ВКС России входят 4163 воздушных судна, что составляет 8% от всего мирового парка военной авиации.

Всего в мире, согласно данным издания, насчитывается 1067 единиц советских и российских военных самолетов, среди которых истребители Су-27 и Су-30. Это составляет 7% от всего количества истребителей в мире.

Всего же доля российских воздушных судов в мире (с учетом МиГ-29, Су-24 и Су-25) составляет 19% (1616 единиц).

На первом месте рейтинга оказались ВВС США, насчитывающие 13 266 самолетов и вертолетов. На третьем месте военная авиация Китая — 3210 боевых воздушных судов.

12 декабря сообщалось, что американское издание The National Interest назвало пять самых мощных военно-морских флотов в мире. В список вошли США, Китай, Россия, Великобритания и Япония.

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Страны
Великобритания
Китай
Россия
США
Япония
Продукция
МиГ-29
Су-24
Су-25
Су-27
Су-30
Проекты
2020-й год
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