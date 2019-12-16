В ДНР создана единая система комплексной защиты объектов от огневого поражения "Мантия-АРП"

Как сообщило 11 декабря 2019 года Донецкое агентство новостей (ДАН), единая система комплексной защиты объектов ДНР от огневого поражения создана в Донецкой Народной Республике (ДНР), она получила условное название "Мантия-АРП". Об этом сообщили в Управлении народной милиции (УНМ) ДНР.

Боевая машина 9А35М3 зенитного ракетного комплекса 9К35М3 "Стрела-10М3" сил ДНР (с) ДАН

"В настоящее время окончены испытания инновационной Единой системы комплексной защиты объектов Республики от огневого поражения противника с условным наименованием "Мантия-АРП". Она объединяет средства артиллерии, РЭБ и ПВО, что обеспечит системное прикрытие воздушного и наземного пространства от посягательств противника", - сказано в сообщении.

Уточняется, что успешному запуску системы способствовало принятие на вооружение и внедрение комплекса радиоэлектронного подавления "Террикон-М2Н". Он был создан специалистами Республики. Комплекс позволяет обнаруживать и блокировать работу каналов управления беспилотными летательными аппаратами противника.

Кроме того, по данным УНМ, в ДНР проведена модернизация украинских зенитно-ракетных комплексов "ОСА-АК(М)", захваченных в 2014 году. Это позволит увеличить дальность обнаружения воздушных целей до 65 км, их уничтожение на дальности до 15 километров и высоте до семи километров. Таким образом удалось расширить возможности по борьбе с различными видами воздушных целей вплоть до самых небольших беспилотников, уверены в УНМ.