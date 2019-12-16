За две минуты до катастрофы

Эксперты Международного Люксембургского форума бьют тревогу

В швейцарском городе Женева прошло очередное, 13-е по счету, заседание наблюдательного совета Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы, одной из крупнейших неправительственных организаций, объединяющих ведущих мировых экспертов в области нераспространения ядерного оружия, ядерных материалов, сокращения и ограничения наступательных вооружений. В нынешнем заседании, посвященном важнейшим вопросам стратегической стабильности и кризисам в области контроля над вооружениями и нераспространении, приняли участие бывшие министры обороны и главы внешнеполитических ведомств, ведущие ученые в области ядерной безопасности, дипломаты и руководители общественных движений. Они проанализировали возможность предотвращения гонки вооружений в отсутствие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и сохранения контроля над стратегическими вооружениями после 2021 года, когда закончится действие Договора СНВ-3, и представили свое видение путей выхода из сложившегося кризиса, в том числе и по продлению Пражского соглашения.

"Опасность ядерной катастрофы в настоящее время выше, чем когда-либо во времена холодной войны, – отметил президент Люксембургского форума Вячеслав Кантор. – Эта опасность заключается не в преднамеренном применении ядерного оружия, а в том, что война возможна из-за человеческой ошибки, системной ошибки, недопонимания или просчетов. Риски усиливаются новыми кибертехнологиями. Деградация стратегической стабильности в сочетании с распадом основных договоров по контролю над вооружениями происходит одновременно с накоплением кризисов и войн по всей планете, которые могут привести к неконтролируемой эскалации и рискам".

Крах бессрочного Договора о ракетах средней и меньшей дальности, неопределенность продления Договора CНВ-3, выход США из сделки с Ираном и санкции по отношению к тем, кто продолжает работать с Тегераном в рамках этой сделки, отсутствие решений по денуклеаризации Северной Кореи, намерение президента Трампа выйти из Договора об открытому небу, отсутствие всякого диалога и переговоров по этим узловым вопросам очень тревожат нас, говорит он.

Член наблюдательного совета форума, министр обороны США (1994–1997) и профессор Стэнфордского университета 92-летний Уильям Перри не смог прилететь в Женеву по состоянию здоровья. Но прислал на заседание свой доклад, который был зачитан для присутствующих. В нем старейшина мировой политики рассказал о том, что у него восемь внуков и четыре правнука и он не хочет, чтобы они жили в мире, который может быть опустошен ядерной или экологической катастрофой, и призвал коллег сделать все необходимое, чтобы не допустить такого развития событий.

Опасность ядерной катастрофы сегодня выше, чем во времена холодной войны, – утверждает господин Перри. – Я твердо в этом убежден, и не только я. В бюллетене ученых-атомщиков каждый год в течение последних 60 лет указывается, сколько осталось минут до полуночи (Судного дня). Во время холодной войны минутная стрелка колебалась между 2 и 7 минутами до полуночи, и всего один год она была в 2 минутах от Судного дня. Пока я был министром обороны, она сдвинулась назад – остановившись в 15 минутах от полуночи. Но за последние 20 лет она снова начала приближаться к роковой отметке. В этом году ее установили на 2 минутах до полуночи: ближе, чем за все время холодной войны, за исключением одного года, и на том же значении. Я полностью согласен с такой оценкой.

Считаю, – говорит он, – что мы допустили это потому, что лидеры и люди обеих наших стран просто не осознают, насколько это опасно. А значит, наша политика и действия не учитывают должным образом уровень риска. В конечном счете, чтобы устранить эту ужасную угрозу, мы должны демонтировать все ядерное оружие, поскольку само существование такого количества ядерных боеприпасов представляет огромную опасность. Но в обозримом будущем это маловероятно. Между тем мы многое могли бы сделать, чтобы сократить ее, но не делаем, потому что не осознаем стоящей перед нами угрозы.

Тревожное ощущение рисков ядерной катастрофы, которую выразил старейшина наблюдательного совета, разделили и другие выступившие на форуме эксперты. Они, а среди них и бывший министр обороны Великобритании (2006–2008), а ныне вице-президент фонда "Инициатива по снижению ядерной угрозы" Дес Браун, академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Алексей Арбатов, академик РАН и профессор Мэрилендского университета США Роальд Сагдеев, экс-министр по делам Европы и внешней торговли Франции Пьер Леллюш, президент Пагуошского движения ученых из Бразилии Серджио Дуарте и другие эксперты, говорили о негативном влиянии на ситуацию с сокращением и ограничением ядерного оружия крайнего недоверия, сложившегося в отношениях между Западом и Россией. О крупномасштабных военных учениях на границах, накоплении вооружений и военной техники в приграничных районах, о необходимости развития контактов между военными и дипломатическими структурами, скорейшего продления Договора СНВ-3 и необходимости начала диалога по заключению нового соглашения по ограничению стратегических наступательных вооружений.

Я спросил у председателя организационного комитета Люксембургского форума, главного научного сотрудника Центра международной безопасности Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, доктора наук, генерал-майора в отставке Владимира Дворкина: существуют ли в сегодняшней ситуации отсутствия диалога между Россией и США по проблемам стратегической стабильности шансы на продление Пражского соглашения?

"Есть определенные признаки, что продление вполне вероятно до 2026 года, – ответил он, – связано это с тем, что для американцев этот договор очень важен. Поскольку позволяет им осуществлять тотальный контроль за состоянием российских стратегических ядерных сил. В соответствии с ним мы предоставляем многие десятки уведомлений о перемещении, состоянии, пусках ракет, вплоть до телеметрической информации. Они имеют возможность осмотра каждой стратегической ракеты, для них открывают шахты, снимают обтекатели, они могут сосчитать количество ядерных боезарядов, удостовериться в соответствии заявленным данным. Это касается как наземных, так и морских ракет, тяжелых бомбардировщиков. Стороны имеют право проводить по 18 инспекций каждый год".

То обстоятельство, подчеркнул эксперт, что в связи с этим договором американцы запросили возможность осмотра стратегического ракетного комплекса "Авангард" и Россия предоставила им такую возможность, говорит о том, что Москва продолжает выполнять все условия договора. Никаких веских причин для отказа не было. И это свидетельство того, что "Авангард" включен в перечень ракет, существующий в протоколе Договора СНВ-3.

Так что перспективы пока есть. Помощник президента США по национальной безопасности сказал, что Дональд Трамп решит этот вопрос в 2020 году. Знаю, что контакты по этому поводу продолжаются.

Но если все же Договор СНВ-3 не будет продлен, как полагает Дворкин, надо договориться с американцами по сохранению ряда положений этого соглашения. Например, по транспарентности. Уведомлять стороны о проведении пусков МБР и носителей космических аппаратов, о стратегических учениях и других шагах в этой сфере. Не осуществлять ряд мер по маскировке объектов стратегических вооружений от национальных средств космической разведки и т.п. Призвать США и Россию к объявлению моратория на национальном уровне по развертыванию ракет средней дальности. А по поводу требований администрации президента Трампа включить в переговорный процесс Китай можно только рекомендовать прежде всего договориться США и России в двустороннем формате. И только после этого предлагать Пекину приемлемые для него направления сотрудничества по контролю ядерных вооружений с учетом его традиционной в высшей степени закрытости в этой сфере.

Интересное новшество появилось на 13-м по счету заседании наблюдательного совета Международного Люксембургского форума. На нем создана секция молодых ученых и экспертов, которые будут принимать участие в заседаниях, выступать со своими докладами, предложениями и мнениями по укреплению стратегической стабильности и предотвращению ядерной катастрофы.

По мнению научного сотрудника сектора военно-политического анализа и исследовательских проектов Центра международной безопасности Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова кандидата технических наук Константина Богданова, преемственность поколений исследователей и экспертов мировых проблем безопасности очень важна. За время между первой и второй холодными войнами в какой-то момент было вообще утрачено понимание, что это нужно делать. Считалось, что международные отношения стабильны и осталось кое-что подремонтировать, чтобы достичь полной гармонии. Но оказалось, что эти отношения резко деградировали и готовы похоронить под собой все достигнутые ранее достижения. И международную стабильность заодно. По сути дела, все надо начинать сначала.

О рисках ядерной катастрофы нужно помнить и говорить постоянно. Не закрывать проблемы отсутствия международной стратегической стабильности, опасности гонки ядерных вооружений, возможного размещения американских ракет на Европейском континенте и обострения отношений между США и Россией, США и Китаем, Западом и Востоком вопросами изменения климата, экологическими проблемами и другими очень важными для выживания человечества вещами. Главное сегодня – предотвратить ядерную катастрофу. Отодвинуть стрелки Судного дня хотя бы на полчаса от нынешних двух минут. Эту задачу могут помочь решить и неправительственные общественные организации. Такие, как Люксембургский форум.

Виктор Литовкин

Виктор Николаевич Литовкин – военный обозреватель ТАСС.